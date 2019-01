Diretta Virtus Roma Bergamo/ Streaming video e tv: appassionante scontro al vertice (basket A2 Ovest)

Virtus Roma Bergamo è uno degli anticipi del girone Ovest per la diciassettesima giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019: al Palazzetto dello Sport nella capitale la palla a due si alza alle ore 17:00 di domenica 20 gennaio. Possiamo chiamarla la resa dei conti tra le due squadre che sono prima e seconda nel girone: dopo aver quasi dominato il girone di andata, la Virtus ha subito due incredibili sconfitte nelle ultime giornate, perdendo soprattutto sul campo di Cassino nel testa-coda, e ha così lasciato il vertice della graduatoria alla sorprendente Bergamo, che non accenna a esaurire la propria spinta e, onorando il fattore campo contro Scafati, ha adesso due punti di vantaggio. Per la squadra di Piero Bucchi dunque si mette male: c’è quasi la necessità di vincere oggi perchè in caso di sconfitta le partite di ritardo diventerebbero virtualmente due. Infatti all’andata erano stati gli orobici a ottenere il successo: avendolo fatto con uno scarto di 22 punti, per Roma girare la differenza canestri sarà complicatissimo e questo significa che i lombardi, anche perdendo nella diretta di Virtus Roma Bergamo, potrebbero comunque rimanere favoriti nella corsa alla promozione diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Roma Bergamo: il campionato di Serie A2 non viene trasmesso nel nostro Paese e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potrete consultare il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legapallacanestro.com, con i corrispettivi account presenti sui social network alle pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Non avremmo mai pensato che alla vigilia di Virtus Roma Bergamo avremmo raccontato di una situazione di classifica nella quale i lombardi fossero primi in classifica, eppure è così: l’accento va posto sullo straordinario lavoro di Sandro Dell’Agnello, capace di trovare riscatto dopo le esperienze in chiaroscuro al piano di sopra, e di un roster che, partito per salvarsi, ha invece dimostrato di potersi giocare addirittura una promozione diretta che avrebbe del clamoroso. Dall’altra parte però non possiamo non sottolineare il fatto che la Virtus Roma ha perso tre delle ultime quattro trasferte, e dunque non è riuscita a confermarsi: sulla carta la squadra della capitale rimane assolutamente superiore a Bergamo, eppure deve costantemente dimostrarlo sul campo. Piero Bucchi è arrivato a quello che possiamo considerare un bivio nel campionato: vincendo darebbe un bel segnale oltre a rimettere a posto le cose (sia pure parzialmente), se però la sua Virtus dovesse perdere lancerebbe l’avversaria verso un risultato storico, e dovrebbe giocare la parte restante del girone di ritorno nel tentativo di una rincorsa che diventerebbe difficile anche sul piano mentale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA