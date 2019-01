Diretta Reggio Emilia Brescia/ Streaming video e tv: segnali di riscossa per la Germani (basket Serie A1)

Reggio Emilia Brescia è in programma alle ore 18:00 di domenica 27 gennaio: valida per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, si gioca al PalaBigi e rappresenta un’occasione per tornare a esplorare la zona playoff da parte della Germani, mentre per la Grissin Bon dovrà necessariamente essere la partita del riscatto per togliersi dai guai. Al momento Brescia ha 14 punti: lo scorso anno a questo punto del torneo erano molti di più, ma da queste parti si è capito presto che la stagione passata non potesse essere presa come termine di paragone; la società ha di fatto messo tutti in discussione ma non Andrea Diana, la decisione si è rivelata vincente e domenica scorsa è arrivato un importante successo contro Varese, che ha rilanciato la Leonessa. La distanza dai playoff è ancora di due partite con concorrenza assolutamente serrata, ma rispetto alle prime giornate il passo è totalmente diverso; continua invece a faticare Reggio Emilia, sconfitta da Sassari nell’ultimo turno in una partita che è stata di fatto il riassunto di un campionato incostante e nel quale non si riesce a trovare il ritmo giusto. Adesso bisognerà vedere quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Brescia, la cui palla a due si alza tra poco.

La diretta tv di Reggio Emilia Brescia non sarà disponibile, essendo questa partita esclusa dalla programmazione settimanale del campionato di Serie A. Per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento è su Eurosport Player: abbonandosi al portale – pagando una quota per la stagione – saranno accessibili le immagini in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei calciatori in campo.

Nella diretta di Reggio Emilia è fin troppo evidente che la pressione sia tutta dalla parte dei padroni di casa: anche domenica scorsa la Grissin Bon non è riuscita a fare l’atteso salto di qualità ed è caduta al PalaSerradimigni. Come dicevamo, la sfida in Sardegna è stata l’emblema della stagione: nel primo tempo la Reggiana ha subito un parziale di 40-50 compromettendo la sua partita, l’ha rimessa in sesto in un fantastico terzo periodo da 24-14 ma gli sforzi prodotti per la rincorsa sono diventati determinanti in negativo nei dieci minuti conclusivi, quando la squadra ha segnato appena 7 punti. L’addio di Ricky Ledo sta iniziando a farsi sentire, perchè nei momenti in cui servono punti rapidi non ci sono giocatori da grande striscia; domenica Bryon Allen ne ha messi 21 ma dovendo tirare 16 volte, ha chiuso con 3/12 dalla lunga distanza e con 1/7 dal campo nell’ultimo periodo, quello in cui avrebbe dovuto fare la differenza. Sta provando a viaggiare Brescia, che ha cambiato molto per gli infortuni ma nel momento del bisogno ha ritrovato il rendimento di Jordan Hamilton, ma soprattuto la grande spinta di un Davis Moss che contro Varese ha chiuso con 13 punti e 8 rimbalzi, tirando 3/4 dall’arco. La prestazione balistica della Germani (40,9% dal perimetro) ha così sancito la seconda vittoria consecutiva: ancora non basta per prendersi i playoff e bisognerà valutare il rendimento nel lungo periodo, ma per adesso possiamo dire che la squadra si sia ritrovata e possa ambire a giocare un girone di ritorno del tutto diverso da come si è svolta l’andata.



