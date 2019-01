Diretta Trento Cantù/ Streaming video e tv: due squadre in salute a caccia di conferme (basket Serie A1)

Trento Cantù è il lunch match nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: alla BLM Group Arena si gioca domenica 27 gennaio alle ore 12:00. Secondo turno del girone di ritorno, dove troviamo due squadre che arrivano da vittorie: bello il colpo dell’Aquila che è andata a prendersi i due punti sul campo di Cremona, una squadra che in questo momento ha un’altra classifica e veniva data come netta favorita. L’Acqua San Bernardo invece ha saputo battere Avellino nell’anticipo del sabato: la Scandone arrivava da cinque vittorie consecutive ed era tra le squadre più in forma del campionato. Due successi che ci dicono di come sia Trento che Cantù abbiano ancora la possibilità di rendere più che positiva la loro stagione; in questo momento la classifica sorride alla Dolomiti Energia che ha 7 vittorie e si trova a due sole partite dall’aggancio alla zona playoff, ma i brianzoli hanno vinto una gara in meno e dunque pensano all’aggancio, anche se il primo punto all’ordine del giorno resta l’allontanamento della zona retrocessione. Dunque, andiamo a vedere quali sono i temi principali nella diretta di Trento Cantù, che si gioca tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Cantù non sarà disponibile, essendo questa partita esclusa dalla programmazione settimanale del campionato di Serie A. Per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento è su Eurosport Player: abbonandosi al portale – pagando una quota per la stagione – saranno accessibili le immagini in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei calciatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ probabilmente un discorso ripetitivo quello che facciamo nel presentare la diretta di Trento Cantù, ma l’Aquila si trova in una situazione già vissuta lo scorso anno: partenza pessima, rischio di non arrivare ai playoff e poi grande rincorsa fino a diventare assoluta protagonista in post season, con tanto di seconda finale consecutiva. Maurizio Buscaglia è evidentemente un allenatore al quale vanno dati tanti meriti: conosce il suo roster e sa lavorare sotto pressione, come dimostrato in passato. Domenica Trento è uscita da una brutta situazione vincendo a Cremona, e interrompendo sul nascere l’accenno di crisi (due sconfitte in serie): decisivi i 18 punti del solito Aaron Craft che ha chiuso una partita pazzesca senza errori al tiro (7/7 dal campo, 2/2 ai liberi) ma il miglior realizzatore è stato Diego Flaccadori autore di 21 punti (7/9, niente male nemmeno lui). La situazione di Cantù rimane più complessa perchè la società è ancora traballante e senza un futuro troppo solido, ma intanto la squadra sta rispondendo sul campo: dopo aver perso otto partite consecutive l’Acqua San Bernardo ne ha vinte tre delle ultime quattro, e due di questi successi sono arrivati contro concorrenti dirette per la salvezza come Pistoia e Torino. Sabato scorso Davon Jefferson ha fatto vedere di essere forse il giocatore migliore del campionato, e non a caso guida la classifica di valutazione media: per lui 15 punti e 15 rimbalzi con 5/9 dal campo senza triple tentate, ma è stato importantissimo anche il contributo di un Frank Gaines da 21 punti (5/6 dall’arco), 5 rimbalzi e 5 assist. Possiamo insomma assistere a una partita tra due squadre in salute: il campo ci dirà se sarà davvero così.



