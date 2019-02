Diretta Avellino Brescia/ Streaming video e tv: caccia al riscatto per entrambe (basket Serie A1)

Avellino Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Vicino e Dario Morelli, si gioca alle ore 12:00 di domenica 10 febbraio e dunque rappresenta il lunch match nella diciannovesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. La situazione di classifica è diversa, ma entrambe le squadre vengono da sconfitte: la Scandone, che non è ancora riuscita a dare continuità al suo campionato, ha perso nettamente al PalaDozza segnando appena 66 punti, e adesso si trova in un terzetto che occupa la terza posizione in classifica ma anche con due vittorie da recuperare a Venezia. La Leonessa invece è caduta in casa contro Trieste: un ko che ancora una volta le ha impedito di arrivare a contatto con la zona playoff. Sarà allora una sfida interessante ma soprattutto delicata, nella quale entrambe le squadre cercheranno di vincere per non entrare in una spirale negativa; vedremo quello che succederà al PalaDelMauro nella diretta di Avellino Brescia, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Avellino Brescia, che non è una delle partite trasmesse in questo turno di campionato: l’appuntamento classico tuttavia è quello del portale Eurosport Player, al quale è necessario abbonarsi per avere a disposizione tutte le immagini della Serie A1 in diretta streaming video, usufruendo dunque di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili su questa sfida, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e singoli giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Aspettiamo con vivo interesse Avellino Brescia, per scoprire se la Scandone possa rialzare la testa: in questo campionato il passo degli irpini può essere un ideale riassunto della situazione generale, nella quale Milano veleggia solitaria in testa alla classifica e le altre si devono accontentare delle briciole, aspettando i playoff e magari un breve periodo nel quale siano in grado di mettere insieme le vittorie necessarie a superare il turno. Avellino racchiude tutto questo: terza in classifica, ha però già perso otto partite che sono decisamente tante per quello che è il valore del roster e per le premesse. In generale che la terza forza del campionato viaggi poco sopra il 50% di successi è indicativo dei rapporti di forza, ma paradossalmente offre una maggiore chance alla Sidigas e alla stessa Germani: una squadra come Brescia infatti ha vinto 8 partite a fronte di 11 sconfitte, ma anche con un bilancio simile si trova a due soli punti dalla possibilità di tornare a giocare i playoff. Se la mettiamo sul piano della sfida diretta, sicuramente Avellino ha qualcosa in più e Nenad Vucinic ha un merito in questo, avendo generato l’esplosione di Keifer Sykes dopo l’addio di Norris Cole e provando a recuperare, con buoni risultati, Patric Young che non giocava da un anno. Brescia prova ad accodarsi al gruppone, ma per una vittoria brillante (contro Varese ad esempio) arriva uno stop inatteso, vedi domenica scorsa; al PalaDelMauro bisognerà provare a vincere, senza se e senza ma.



