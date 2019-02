Diretta Brescia Trieste/ Streaming video e tv: sfida tra due squadre in salute (basket Serie A1)

Brescia Trieste si gioca per la terza giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaLeonessa le due squadre incrociano le armi alle ore 19:05 di domenica 3 febbraio per una partita che promette scintille. La Germani ha impattato alla grande la seconda metà di campionato: vincendo contro Varese ed espugnando il campo di Reggio Emilia è riuscita a portarsi ad una sola vittoria dalla zona playoff, che aveva raggiunto lo scorso anno (con tanto di terzo posto finale in regular season) e che, nonostante la falsa partenza, rappresenta ancora l’obiettivo minimo. Adesso la Leonessa ha gli stessi punti dell’Alma, che dopo aver sorpreso tutti da neopromossa ha calato il suo rendimento ma, battendo Torino in una partita ad alto punteggio (anche grazie all’overtime) è riuscita a riprendere la marcia. Il traguardo che la società giuliana si è prefissata rimane la salvezza, ma da questo punto di vista il discorso procede a gonfie vele; di conseguenza Trieste può davvero puntare ad entrare nella post season, e anche per questo motivo è importante che si prenda la vittoria esterna. Vedremo se i ragazzi di Eugenio Dalmasson ce la faranno nella diretta di Brescia Trieste, che comincia tra poche ore.

Brescia Trieste promette davvero di regalarci grandi emozioni: la Germani all’inizio della stagione ha pagato i cambi nel roster e una sorta di confronto con la passata stagione, dove erano arrivati risultati insperati. Lo scotto in termini di punti persi non è stato indifferente, ma poi Andrea Diana ha dimostrato di saperci fare: brava anche la società a dargli fiducia, conoscendo l’ambiente il coach ha ripreso le redini del gruppo e ha iniziato il girone di ritorno con due preziosissime vittorie, che hanno riportato Brescia al posto che le compete. A Reggio Emilia la squadra lombarda ha giocato senza Jordan Hamilton e Jared Cunningham, ma è stato Gerald Beverly a prendere il comando: 18 punti e 9 rimbalzi con 7/13 dal campo, MVP di giornata. Trieste ha vissuto il suo periodo di crisi proprio sul più bello, ovvero nel momento di stringere i denti e archiviare la qualificazione alla Final Eight; purtroppo i giuliani non sono riusciti nell’intento perdendo quattro partite consecutive. Una situazione peggiore è stata scongiurata con una grande prova interna contro Torino: l’Alma, ripresa da due liberi di Dallas Moore e con la tripla della vittoria sbagliata, si è ripresa nel supplementare dove William Mosley è salito in cattedra, fornendo 5 punti e 6 rimbalzi che hanno portato il suo totale di giornata a 13 e 10, per una doppia doppia che, unita ai 22 e 5 assist dell’ex Chris Wright, hanno lanciato Trieste verso una vittoria fondamentale. Entrambe le squadre che si incroceranno al PalaLeonessa sanno che il campionato è lungo e che non si potrà vivere di rendita da qui alla fine, e dunque vanno a caccia di un ulteriore successo per inserirsi in zona playoff e avere qualche margine in più nelle partite che verranno.



