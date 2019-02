Diretta Torino Sassari/ Streaming video e tv: la Fiat vuole un’altra vittoria (basket Serie A1)

Torino Sassari si gioca al PalaVela e, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Lorenzo Baldini e Valerio Grigioni, scatta alle ore 17:00 di domenica 10 febbraio per la diciannovesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. La Fiat ha la grande possibilità di giocare nuovamente in casa: dopo aver asfaltato Reggio Emilia la squadra piemontese ha agganciato l’avversaria diretta per la salvezza scavalcandola virtualmente per la doppia sfida diretta a favore, ma a quel livello di classifica c’è anche Pistoia cui è stata data la vittoria a tavolino contro Milano. Per l’Auxilium è necessario trovare continuità, ma anche per la Dinamo: impegnata anche in Europe Cup, la squadra di Vincenzo Esposito vuole tornare a disputare i playoff mancati lo scorso anno e per il momento sarebbe nelle prime otto, ma perdendo in casa contro Brindisi ha mancato l’occasione di fare un passo avanti determinante. Entrambi i roster sono di livello, ma adesso bisogna necessariamente svoltare; andrà stabilito, nella diretta di Torino Sassari attesa tra poche ore, quale delle due formazioni riuscirà a prendersi la vittoria migliorando così la propria situazione in graduatoria, e affrontando le prossime sfide con un po’ di serenità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sassari è una di quelle trasmesse per questo turno di campionato, ma Eurosport 2 è un canale accessibile ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare; l’appuntamento classico tuttavia è quello del portale Eurosport Player, al quale è necessario abbonarsi per avere a disposizione tutte le immagini della Serie A1 in diretta streaming video, usufruendo dunque di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili su questa sfida, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e singoli giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Avvicinandoci a Torino Sassari, bisogna dire che per la Fiat arriverà anche il momento della sosta per riordinare le idee: nel prossimo weekend infatti si gioca quella Coppa Italia di cui i gialloblu sono ancora ufficialmente i detentori, ma il cui titolo non potranno difendere non essendosi qualificati. A Firenze andrà invece il Banco di Sardegna, che si è preso la qualificazione quasi all’ultimo: giocherà il quarto di finale contro Venezia e poi eventualmente sfiderà una tra Avellino e Brindisi. La Happy Casa è anche la squadra che, come abbiamo visto, domenica scorsa ha espugnato il PalaSerradimigni: non è raro vedere una partita di Sassari ad alto punteggio e in questo caso ha anche aiutato il fatto di aver giocato un supplementare. La Dinamo non è riuscita a confermare il vantaggio maturato dopo la prima mezz’ora, rendendo così inutile la grande prestazione di Marco Spissu che ha chiuso con 22 punti, 6 assist e 6 recuperi tirando benissimo (6/10) e ispirando i compagni che però sono caduti sotto i colpi di Adrian Banks, Riccardo Moraschini e Devondrick Walker. La Fiat invece, per una volta, ha saputo sfruttare il calendario: quella contro Reggio Emilia era una partita fondamentale per la classifica ma anche per il morale, i ragazzi di Paolo Galbiati l’hanno portata a casa controllandone i vari momenti e dunque adesso possono affrontare le prossime sfide con maggiore serenità, anche se la corsa alla salvezza non sarà eventualmente chiusa per un bel pezzo.



