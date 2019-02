Diretta Siena Scafati/ Streaming video e tv: sfida per entrare nei playoff, basket A2

Siena Scafati, in diretta dal PalaEstra della città toscana, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, e sarà una partita valida per la ventiduesima giornata – settima del girone di ritorno – del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Ovest. Potremmo parlare di una sfida diretta tra formazioni che condividono l’obiettivo di conquistare un posto ai playoff: Siena Scafati infatti metterà di fronte due squadre separate sul campo da una sola vittoria in più in favore di Scafati, anche se il -3 di penalizzazione inflitto mesi fa a Siena rende più netta la distanza in classifica, con appena 17 punti per la ON Sharing Mens Sana Siena a fronte dei 22 punti all’attivo finora della Givova Scafati, che al momento sarebbe in zona playoff a differenza dei toscani. Siena anzi deve pure guardarsi alle spalle, perché a causa del -3 la zona playout non è lontana: una vittoria permetterebbe di tornare a guardare in avanti, ma una sconfitta potrebbe condannare definitivamente Siena a una stagione di sofferenza.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già analizzato per sommi capi la stagione di Siena e Scafati, che sul campo sono state molto simili in virtù di dieci successi per la Mens Sana e di undici vittorie nel ruolino di marcia della compagine campana. Siena però deve fare i conti con vari problemi fuori dal campo, di cui la penalizzazione di tre punti è segno evidente: di conseguenza le ambizioni dei toscani sono per prima cosa di tenere lontana la zona retrocessione, anche se naturalmente partecipare ai playoff farebbe molto piacere. Siena va a due velocità, molto bene in casa e decisamente peggio fuori: oggi però sarà di scena nel suo PalaEstra, per cui il fattore campo potrebbe avere incidenza positiva. Scafati naturalmente spera che non sia così, anche perché un posto ai playoff è tutt’altro che garantito per i campani, che dovranno ancora lottare parecchio per prendersi questo posto nella post season: per la Givova un colpaccio a Siena vorrebbe dire mettere parecchia distanza fra sé e una pericolosa rivale, inoltre migliorerebbe il deficitario bilancio in trasferta, caratteristica in comune con la Mens Sana.



