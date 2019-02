Diretta Treviso Mantova/ Streaming video e tv: veneti favoriti (Basket A2)

Treviso Mantova, in diretta dal PalaVerde di Villorba, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, e sarà una partita valida per la ventiduesima giornata – settima del girone di ritorno – del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Est. Treviso Mantova darà alla De’ Longhi l’occasione per proseguire l’inseguimento al primo posto che vale la promozione diretta, obiettivo a dire il vero non facile perché la Fortitudo sta viaggiando ad un ritmo senza dubbio migliore rispetto a Treviso e di mezzo c’è pure Montegranaro. Pesa molto naturalmente in tal senso la sconfitta subita domenica scorsa nel derby veneto contro Verona, anche se febbraio era iniziato bene grazie a un successo ai danni di Cento. I 30 punti in classifica garantiscono comunque a Treviso il vantaggio nel pronostico contro Mantova, che di punti invece ne ha raccolti solamente 18 e di conseguenza è nel gruppo di squadre che sta lottando per conquistare un posto ai playoff dando anche uno sguardo alle spalle, perché il vantaggio sulla zona calda non è ampio e oggi rischia di ridursi ulteriormente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Treviso Mantova non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

In vista di Treviso Mantova, abbiamo già tratteggiato in breve la stagione fin qui vissuta dalle due squadre del girone Est di Serie A2. Naturalmente sta molto meglio la De’ Longhi, che ha vinto quindici partite a fronte degli appena nove successi incamerati dalla Pompea Mantova, eppure anche dalle parti di Treviso non possono essere contenti della piega che sta prendendo la stagione. Due sconfitte nelle ultime quattro partite, nel big-match contro la Fortitudo Bologna e poi nel derby di Verona, rischiano di avere posto fine alle speranze trevigiane di lottare per il primo posto, perché il gap dal vertice adesso è significativo, dunque i veneti devono pensare soprattuto a conquistare la migliore posizione possibile in ottica playoff, vero “secondo campionato” in cui però ci sarà in palio una sola promozione nella massima serie. Dall’altra parte ecco Mantova, che ha ambizioni minori ma ha pure vinto tre delle sue ultime quattro partite: i lombardi dunque stanno bene, hanno fatto passi enormi verso l’obiettivo della salvezza e adesso fanno un pensiero ai playoff. Se poi a Treviso dovesse arrivare un colpaccio a sorpresa, ecco che tutto sarebbe davvero possibile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA