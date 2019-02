Diretta Mantova Fortitudo Bologna/ Streaming video e tv, risultato live (basket A2)

Mantova Fortitudo Bologna si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 20 febbraio, presso la Grana Padano Arena: la partita è valida per la ventunesima giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019. Caso curioso: si tratta di un posticipo ma nel frattempo le due squadre sono scese in campo nel fine settimana per giocare il ventiduesimo turno. Nessun problema per la capolista del girone Est, che al PalaDozza ha schiantato l’Assigeco Piacenza confermando il suo primato in classifica e avvicinando sempre più la promozione diretta; la Pompea invece è nettamente crollata al PalaVerde contro la ben più ambiziosa Treviso, ed è momentaneamente uscita dalla zona playoff anche se ha tutte le carte in regola per tornarci. Naturalmente la Lavoropiù resta nettamente favorita per vincere questa partita: per archiviare il primo posto nel girone mancherà ancora qualche settimana ma di fatto sembra difficile che qualcuna delle inseguitrici possa impensierire la corazzata di Antimo Martino. In ogni caso, staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Mantova Fortitudo Bologna che è attesa ormai tra poche ore.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Mantova Fortitudo Bologna, perchè il campionato di Serie A2 non viene trasmesso nel nostro Paese salvo qualche eccezione; per la partita della Grana Padano Arena non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma potrete avere accesso alle informazioni utili – per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo – sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che mette a disposizione anche i relativi account facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

Mantova Fortitudo Bologna è una partita che mette a confronto due squadre separate da 20 punti in classifica: la Lavoropiù ha di fatto doppiato la Pompea, avendo vinto 19 partite contro le 9 dei lombardi. E’ evidente allora a chi vada il favore del pronostico, ma l’Aquila naturalmente ha iniziato a fissare lo striscione del traguardo: che fosse favorita per la promozione diretta era già cosa nota, il campo ha certificato ancor più il valore della rosa emiliana che ha dominato fino a qui il girone Est. Vincendo a Mantova la Fortitudo si porterebbe a due vittorie di vantaggio su Montegranaro e quattro su Treviso: al termine della stagione regolare mancheranno poi otto partite e dunque alle inseguitrici restano anche poche gare per effettuare il recupero. In più quando si parla di una squadra che ha perso due partite su 21 è logico che difficilmente si possa pensare a un clamoroso crollo nelle prestazioni; Mantova allora dovrà provare a fare il miracolo come in questa stagione è riuscito soltanto a Bakery Piacenza e Udine. Intanto la Pompea è a due punti dalla zona playoff: nel weekend sono state positive le sconfitte di Roseto (a Montegranaro) e Imola che è caduta nella sfida diretta contro Ravenna, ci sono dunque i margini per rientrare nelle prime otto ma da qui al termine della regular season bisognerà viaggiare ad un ritmo più sostenuto. A cominciare da questa partita: per gli Stings questa è una missione quasi impossibile, ma i ragazzi di Alessandro Finelli hanno l’obbligo di provarci.



