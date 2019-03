Diretta Brescia Trento/ Streaming video Rai: chi avvicina i playoff? (basket Serie A)

Brescia Trento, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Vicino e Dario Morelli, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, domenica 10 marzo 2019, come posticipo televisivo della ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket al Palaleonessa della città lombarda. Di certo è grande l’attesa per questa Brescia Trento e guardando la classifica è facile capire il perché: la Dolomiti Energia Trentino vanta 20 punti in classifica, grazie a dieci vittorie e altrettante sconfitte nelle partite di campionato finora disputate, mentre la Germani Basket Brescia insegue a quota 18, con nove vittorie e undici sconfitte. Lombardi e trentini sono dunque due delle sei squadre racchiuse in un fazzoletto di pochi punti, che dovrebbero contendersi da qui al termine del campionato gli ultimi due posti a disposizione per i playoff: Trento con un colpaccio esterno farebbe davvero un grande passo avanti in tal senso, Brescia invece ha l’occasione per operare l’aggancio in classifica.

La diretta tv di Brescia Trento sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale Rai Sport + HD, numero 57 del telecomando, dunque anche in diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it; va però detto che l’appuntamento classico (e in questo caso alternativo) è comunque sul portale Eurosport Player, piattaforma alla quale è necessario abbonarsi con una quota stagionale e che fornisce tutte le gare del campionato di Serie A in streaming, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete inoltre avere accesso a tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Palaleonessa. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAI PLAY

RISULTATI E CONTESTO

Brescia Trento sarà dunque una sfida diretta già molto delicata nella corsa ad un posto nei playoff, anche se naturalmente il cammino è ancora molto lungo e con tante squadre racchiuse in pochi punti non si possono ancora fare molti calcoli. Per il momento dunque bisogna solamente pensare a vincere quante più partite possibili, come sia Brescia sia Trento erano riuscite a fare nella scorsa giornata di campionato. La Germani allenata da coach Andrea Diana sette giorni fa si è imposta per 86-92 sul campo di Pesaro, per la Dolomiti Energia invece era arrivata una affermazione casalinga ma molto pesante, perché ottenuta contro una big quale è Avellino, per di più con un punteggio davvero netto (97-79). Quotazioni dunque in questo momento in crescita sia per Brescia sia per Trento, tuttavia naturalmente solo una delle due continuerà a sorridere anche questa sera, facendo un passo avanti verso la qualificazione ai playoff. Chi riuscirà a farlo?



