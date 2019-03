Diretta Brindisi Torino/ Streaming video e tv: pugliesi favoriti (basket Serie A)

Brindisi Torino, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gabriele Bettini e Giulio Pepponi, sarà la partita delle ore 12.00 che aprirà il programma di oggi, domenica 10 marzo 2019, per quanto riguarda la ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket. L’appuntamento sarà naturalmente presso il PalaPentassuglia della città pugliese, dove Brindisi Torino sarà una partita che vedrà nettamente favoriti, almeno sulla carta, i padroni di casa. La classifica parla in tal senso in modo molto chiaro: la Happy Casa Brindisi infatti vanta 24 punti in virtù di dodici vittorie a fronte di otto sconfitte ed è di conseguenza ben salda nel cuore della zona playoff, nel gruppo di squadre che possono lottare quanto meno per il terzo posto; appena 12 punti invece per la Fiat Torino, che deve pensare solamente alla salvezza. Sei vittorie e quattordici sconfitte fin qui per i piemontesi, Torino fa parte del quartetto di squadre che chiudono la graduatoria e dal quale uscirà il nome della retrocessa in Serie A2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Torino, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaPentassuglia.

RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Torino, come abbiamo accennato, sarà una partita che avrà nei padroni di casa i chiari favoriti, e non solamente per merito del fattore campo, che potrebbe comunque rendere ancora più squilibrato il confronto tra due formazioni già separate da ben 12 punti in classifica, con Brindisi che ne ha esattamente il doppio rispetto a Torino. Settimana scorsa i pugliesi hanno perso in volata a Cantù, 81-79 in favore dei lombardi: la sconfitta ha spezzato la serie di cinque vittorie consecutive per Brindisi, che resta comunque una delle migliori protagoniste del nostro basket, candidata a un posto nei playoff e non solamente per fare da comparsa. Gli orizzonti di Torino sono invece ben più limitati: la Fiat nelle ultime stagioni ci ha abituati a dare più emozioni fuori dal campo piuttosto che dentro, pur con la grande vittoria in Coppa Italia dell’anno scorso. L’ambiente comunque non aiuta la squadra, reduce dal 110-91 incassato a Milano: perdere al Forum naturalmente ci sta, tuttavia questo per Torino sarà un altro anno di sofferenza.



