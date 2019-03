Diretta Cantù Virtus Bologna/ Streaming video e tv: classica a Desio (basket Serie A)

Cantù Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Luca Weidmann e Fabrizio Paglialunga, si disputa al PalaBancoDesio alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019, per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket. L’attesa è grande, dal momento che Cantù Virtus Bologna è una grande classica della nostra pallacanestro, tra due formazioni che hanno scritto molte pagine di storia. Il match comunque non ha solo il fascino dovuto al passato: Cantù e Virtus Bologna sono entrambe a 20 punti in classifica, frutto di dieci vittorie e altrettante sconfitte sia per la Acqua San Bernardo Cantù sia per la Segafredo Virtus Bologna, che di conseguenza condividono l’obiettivo della qualificazione ai playoff. Quando si affrontano due squadre con lo stesso orizzonte, è evidente che la posta in palio sia molto importante: chi vincerà oggi pomeriggio a Desio farà certamente un passo avanti molto significativo verso la qualificazione ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Cantù Virtus Bologna, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, naturalmente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBancoDesio.

RISULTATI E CONTESTO

Cantù Virtus Bologna dunque oggi è uno scontro diretto tra due formazioni che puntano entrambe ai playoff, eppure vanno fatte delle distinzioni. Solo applausi per Cantù, che ha vissuto mesi molto difficili fuori dal campo e sembrava sul punto di soccombere anche dal punto di vista più strettamente sportivo prima di invertire la rotta e puntare addirittura ai playoff grazie alle ultime cinque vittorie consecutive inanellate dalla Acqua San Bernardo Cantù, passata così dalla lotta salvezza alla corsa verso i playoff. Settimana scorsa è arrivato il successo contro Brindisi, altra squadra che arrivava da una bella serie di successi: Cantù ha superato anche questo ostacolo, la consapevolezza cresce di partita in partita. Cammino più ordinario per la Virtus Bologna, che se non raggiungesse i playoff dovrebbe archiviare la stagione come negativa. Sabato scorso era arrivata una sconfitta casalinga contro Venezia, sia pure di una sola lunghezza (76-77), da non sottovalutare l’impegno in Champions League con il pareggio a Le Mans (74-74) martedì nell’andata degli ottavi, il doppio impegno naturalmente è una variabile non da poco per la V Nera.



