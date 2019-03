Diretta Venezia Sassari/ Streaming video e tv: è favorita la Reyer (basket Serie A)

Venezia Sassari, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Maurizio Biggi e Gianluca Calbucci, è uno dei pezzi forti della ventunesima giornata della Serie A di basket. L’appuntamento sarà al Taliercio, storica casa della Umana Reyer Venezia, per le ore 19.05 di questa sera, domenica 10 marzo 2019, quando sarà in programma l’attesa palla a due di Venezia Sassari, sfida tra due delle compagini che più di recente hanno conquistato lo scudetto, spezzando l’egemonia di Milano. Doveroso ricordare il fresco precedente nei quarti di Coppa Italia, quando Sassari vinse 89-88 con una clamorosa rimonta nel secondo tempo, il Banco di Sardegna Sassari avrà bisogno di una nuova impresa simile a quella per ribaltare il pronostico basato sulla classifica, che assegna infatti a Venezia il secondo posto con 28 punti (quattordici vittorie e sei sconfitte nelle prime venti partite) mentre i sardi al momento sarebbero fuori dalla zona playoff con nove vittorie e undici sconfitte, dunque 18 punti.

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Sassari, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, naturalmente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Taliercio.

Abbiamo ricordato già l’ultimo precedente di Venezia Sassari, un ricordo che certamente in casa Reyer brucia ancora e che i veneti vorranno vendicare per consolidare sempre di più il secondo posto in classifica, che naturalmente sarebbe assai prezioso in ottica playoff per godere del fattore campo anche in semifinale. In settimana per l’Umana è arrivata una pesante batosta in Champions League a Novgorod, di conseguenza il campionato è sempre di più la priorità per Venezia, reduce nella scorsa settimana da una preziosissima vittoria in volata sul sempre difficile campo della Virtus Bologna per 76-77. Per Sassari invece è meglio non ricordare troppo quanto è successo settimana scorsa, la sconfitta sul campo contro Cremona diventata poi un ancora più pesante 0-20 a tavolino perché coach Gianmarco Pozzecco era squalificato e di conseguenza non avrebbe potuto sedere sulla panchina della Dinamo. Meglio dunque ripensare al precedente di Coppa Italia, pur con la consapevolezza che certe rimonte non si verificano tutti i giorni…



