Diretta Reggio Emilia Milano/ Streaming video e tv: Olimpia al PalaBigi (basket A)

Reggio Emilia Milano, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Guido Federico Di Francesco e Alessandro Perciavalle, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 11 marzo 2019, presso il PalaBigi della città emiliana come posticipo che chiuderà la ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket. Reggio Emilia Milano rievoca un passato molto recente nel quale anche la Reggiana lottava al pari dell’Olimpia per gli obiettivi più nobili, ma adesso l’attualità ci restituisce una situazione completamente differente. La Grissin Bon Reggio Emilia infatti è tristemente in coda alla classifica con appena 10 punti, frutto di sole cinque vittorie a fronte di ben quindici sconfitte nelle venti giornate già giocate da Reggio Emilia nel massimo campionato: niente sogni di gloria, l’unico obiettivo degli emiliani è conquistare la permanenza in Serie A. L’Armani Exchange Olimpia Milano viaggia invece ad altezze ben diverse, è capolista con 34 punti grazie a diciassette vittorie e tre sconfitte, di cui una a tavolino (sul campo sarebbe 18-2). Sulla carta non ci sarebbe storia, il PalaBigi riuscirà a trascinare la Grissin Bon all’impresa?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Milano, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBigi.

RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Milano dunque metterà di fronte due squadre che stanno vivendo stagioni completamente differenti, come ha dimostrato anche l’ultima giornata, ripresa del campionato dopo ben tre settimane di stop. La Grissin Bon infatti ha perso abbastanza nettamente a Varese, l’Olimpia Milano invece si è imposta con grande facilità su Torino. Il paragone tra la squadra di Stefano Pillastrini (giunto a Reggio Emilia da poco più di un mese in sostituzione di Devis Cagnardi) e quella di Simone Pianigiani è d’altronde improponibile, per gli emiliani dunque la speranza è quella di incrociare un’Olimpia con la testa all’Eurolega, competizione che in questo momento per Milano ha certamente la priorità rispetto al campionato. Venerdì era in campo a Mosca contro il Cska, giovedì sera invece ci sarà l’incrocio con l’Olympiakos al Forum di Assago: grandi partite e con una posta in palio senza dubbio più importante (per Milano) di quella di stasera, che invece per Reggio Emilia potrebbe valere un “bonus” inaspettato nella corsa verso la salvezza.



