Diretta Avellino Reggio Emilia/ Streaming video e tv: Sidigas favorita (basket)

Avellino Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, domenica 17 marzo 2019, presso il PalaDelMauro della città campana per la ventiduesima giornata della Serie A di basket 2018-2019. Avellino Reggio Emilia a dire il vero sulla carta è una partita dal pronostico ben chiaro, perché la Sidigas sta vivendo una stagione certamente molto migliore rispetto a quella della Grissin Bon. La classifica è impietosa in tal senso, perché ci ricorda che Avellino ha 26 punti e condivide il quarto posto con Brindisi, in piena zona playoff e in forma come testimonia il successo nella scorsa giornata contro Varese. Reggio Emilia invece arriva da una sconfitta nel posticipo contro Milano: il problema naturalmente non è di per sé la comprensibile sconfitta contro l’Olimpia, quanto il bilancio complessivo di una stagione che vede la Reggiana ultima a quota 10 punti, a pari merito con Pistoia.

Avellino Reggio Emilia, come abbiamo visto, sarà un match tra due squadre che vivono stagioni completamente differenti. Sulla carta dovrebbe essere un’impresa abbastanza semplice per la Sidigas Avellino di Nenad Vucinic, ormai da qualche anno tra le migliori realtà del basket italiano. L’obiettivo degli irpini sarà quello di agguantare almeno il quarto posto per avere il vantaggio del fattore campo quanto meno nei quarti playoff, se poi arrivasse qualcosa di più naturalmente sarebbe ancora meglio. Per avvicinare il traguardo naturalmente si devono vincere partite come quelle in casa contro l’ultima in classifica, e qui dunque passiamo alle dolenti note firmate da Reggio Emilia. Per la Grissin Bon è meglio non evocare il passato, che ci ricorderebbe ben due finali scudetto raggiunte pochissime stagioni fa da Reggio Emilia, per la quale sembra invece passata un’epoca da quei fasti. Nemmeno il cambio in panchina finora ha dato la svolta alla Reggiana: per la salvezza ci sarà molto da combattere.



