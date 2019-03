Diretta Brescia Brindisi/ Streaming video e tv: Leonessa, ultima chance? (basket)

Brescia Brindisi, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Christian Borgo e Alessandro Nicolini, è l’appuntamento dal Palaleonessa della città lombarda: si gioca alle ore 19.15 di questa sera, domenica 17 marzo 2019, per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A di basket. Brescia Brindisi si annuncia come una partita delicata soprattutto per i padroni di casa lombardi che, dopo avere perso settimana scorsa contro Trento, sono rimasti fermi a quota 18 punti in classifica e vedono abbastanza lontana la zona playoff, che è quattro lunghezze più avanti. Con una nuova sconfitta il treno potrebbe passare definitivamente, Brescia dunque deve vincere per rimanere in scia. Non sarà però facile contro Brindisi, che sta vivendo una stagione eccellente: i pugliesi domenica scorsa hanno vinto in casa contro Torino salendo a quota 26 punti in classifica, condividendo così il quarto posto con Avellino. La qualificazione ai playoff è vicina, magari anche in una posizione molto interessante sulla griglia: un colpaccio a Brescia naturalmente lancerebbe ancora di più le ambizioni di Brindisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Brindisi, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, naturalmente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Palaleonessa.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già evidenziato l’importanza di Brescia Brindisi nel campionato delle due squadre e in particolare per la Germani Basket Brescia, che non sta riuscendo a ripetere l’eccellente rendimento offerto appena un anno fa. La squadra di coach Andrea Diana di conseguenza in questa parte finale del campionato dovrà dare tutto per cercare di rientrare fra le migliori otto che si giocheranno i playoff, anche se la concorrenza è folta. Il problema infatti non sono nemmeno di per sé i quattro punti di distacco dall’ottavo posto ma il numero di squadre da superare per chi al momento è dodicesimo, ultimo vagone di chi insegue i playoff e comunque ha già blindato la salvezza, salvo clamorosi crolli finali. Applausi invece per Brindisi, che sta facendo benissimo: tredici vittorie e otto sconfitte per la squadra allenata dal coach Frank Vitucci, i playoff sono vicinissimi e d’ora in poi ci sarà l’occasione per rendere sempre più memorabile una stagione già molto positiva per Brindisi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA