Diretta Pesaro Cantù/ Streaming video e tv: grande classica nelle Marche (basket)

Pesaro Cantù, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Valerio Grigioni e Marco Vita, è una classica del nostro basket, valida per la ventiduesima giornata di Serie A alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, alla Vitrifrigo Arena della città marchigiana. Sfida tra due squadre di eccellente tradizione, va però detto che oggi Pesaro Cantù vedrà in campo due formazioni che vivono momenti assai diversi. I padroni di casa marchigiani settimana scorsa sono stati travolti a Trieste e hanno appena 12 punti in classifica, dunque Pesaro è una delle quattro squadre in lotta per la salvezza, dovendo evitare l’ultimo posto che significherà retrocessione a fine campionato. Scenario ben diverso per Cantù, che anche in questo campionato sta stupendo tutti: dopo un inizio difficile, in campo e soprattutto fuori, i lombardi hanno inanellato sei vittorie consecutive (l’ultima contro la Virtus Bologna) che collocano Cantù a quota 22 punti in classifica e dunque in zona playoff, traguardo che solo due mesi fa sarebbe stato un sogno. Brianzoli in grande forma, per Pesaro si annuncia una sfida molto difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Cantù, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Vitrifrigo Arena.

RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Cantù dunque mette in copertina i lombardi, che meritano davvero una citazione speciale. I continui problemi della società sembravano quest’anno sul punto di travolgere anche la squadra, che si era ritrovata in una situazione critica che faceva pensare alla salvezza come unico obiettivo possibile per i brianzoli. Cantù però ha saputo rovesciare tutte le aspettative e adesso, con sei vittorie consecutive, ha come minimo blindato la salvezza con enorme anticipo, ma adesso legittimamente sogna qualcosa in più, senza alcuna pressione. Se arrivassero i playoff, sarebbero un’impresa da ricordare come i trionfi degli anni migliori, altrimenti nessuno potrebbe farne una colpa a Cantù. Anche per Pesaro i fasti del passato sono ormai lontani, ma nelle Marche si soffre di più, perché da diversi anni ormai la salvezza è l’unico obiettivo della Victoria Libertas, che pure in questa stagione dovrà lottare duramente per conservare un posto nella prossima edizione della Serie A.



