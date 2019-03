Diretta Torino Virtus Bologna/ Streaming video e tv: debutta Djordjevic (basket)

Torino Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Gianluca Sardella e Gianluca Capotorto, è l’anticipo delle ore 12.00 che apre presso il PalaVela del capoluogo piemontese il programma della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di basket. La posta in palio in Torino Virtus Bologna si annuncia molto delicata per entrambe le formazioni. La Fiat Torino infatti ha appena 12 punti in classifica, settimana scorsa ha perso a Brindisi ed è una delle quattro squadre che formano il gruppo di coda, rischiando dunque la retrocessione che al termine del campionato toccherà all’ultima classificata. Una vittoria avrebbe grande valore, ma la Virtus Bologna non può permettersi altri passi falsi nella corsa verso i playoff: la sconfitta di domenica scorsa a Cantù è costata la panchina a Pino Sacripanti, oggi vedremo dunque il debutto di Sasha Djordjevic anche in campionato, dove la Virtus Bologna ha 20 punti e ad oggi sarebbe fuori dalla zona playoff. Urge dunque una vittoria per non perdere il treno che porterà fra le prime otto alla fine della stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Torino Virtus Bologna, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaVela.

RISULTATI E CONTESTO

Fatte le debite proporzioni, Torino Virtus Bologna mette di fronte due squadre in difficoltà, che devono cercare a tutti i costi la vittoria. A Torino le difficoltà ormai non fanno più notizia: l’anno scorso successe di tutto (anche se ci fu pure la gioia inattesa del trionfo in Coppa Italia), quest’anno è fallito il matrimonio di lusso con Larry Brown e adesso i piemontesi devono solamente pensare a salvarsi. Dall’altra parte abbiamo invece una Virtus Bologna che ad inizio stagione aveva ambizioni piuttosto alte ma ad oggi rimarrebbe fuori dai playoff. Un piazzamento anonimo che è costato la panchina a Pino Sacripanti, curiosamente esonerato dopo una sconfitta contro la “sua” Cantù; adesso tocca a Saha Djordjevic, che vanta un passato da giocatore con la Fortitudo che non è magari il migliore biglietto da visita in casa Virtus, ma anche un curriculum tale per cui c’è davvero poco da dire sulla scelta della società. Non c’è però tempo da perdere, se la Virtus Bologna non vuole mettere a rischio la propria presenza nei playoff.



