Diretta Bologna Roma/ Streaming video e tv: sfida tra Fortitudo e Virtus! (Coppa A2)

Fortitudo Bologna Virtus Roma sarà la prima semifinale della Coppa Italia della Serie A2 di basket, in diretta alle ore 18.00 da Porto San Giorgio che ospita in questo fine-settimana la Final Eight della competizione nazionale. C’è grande attesa per la diretta di Bologna Roma, perché la sfida tra la Fortitudo e la Virtus è senza ombra di dubbio una classica del basket italiano anche ai massimi livelli, tra due formazioni che hanno scritto la storia con scudetti e trofei vari. Il presente di Fortitudo Bologna e Virtus Roma è meno esaltante e ci dobbiamo accontentare di una semifinale della Coppa Italia di Serie A2, obiettivo comunque stuzzicante ma di passaggio sulla strada verso la promozione nel massimo campionato, che sarà logicamente per Bologna e Roma il vero traguardo di questa stagione, magari approfittando anche del fatto che – con l’allargamento l’anno prossimo della Serie A a 18 squadre – ci saranno ben tre promozioni dalla Serie A2 rispetto all’unica delle scorse edizioni. Tra oggi e domani tuttavia si lotterà per la Coppa Italia, per i ragionamenti sul campionato ci sarà di nuovo tempo da lunedì…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BOLOGNA ROMA

RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Bologna Roma, bisogna dire che ieri nei quarti sia la Fortitudo sia la Virtus hanno avuto vita piuttosto facile. Hanno cominciato i capitolini battendo per 77-60 Verona, punteggio addirittura non indicativo perché gli scaligeri hanno ridotto il ritardo nell’ultimo quarto di una partita letteralmente dominata dalla Virtus, che nel finale giustamente ha conservato le energie pensando alla partita di oggi, dato che il successo era già ampiamente assicurato. Vita facile come si diceva anche per la Fortitudo Bologna, che qualche ora dopo ha battuto Biella con l’eloquente punteggio di 75-50, dunque per i bolognesi una prestazione magistrale soprattutto in difesa, anche se per la Fortitudo il vantaggio si è dilatato nell’ultimo quarto e quindi forse ad essere pignoli potremmo dire che qualche energia in più l’ha spesa rispetto alla Virtus. In ogni caso, due facili vittorie sia per Bologna sia per Roma, dunque le fatiche di ieri non dovrebbero essere un fattore: oggi pomeriggio si riparte da zero e ne vedremo delle belle.



