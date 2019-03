Diretta Treviso Bergamo/ Streaming video e tv: favorita la De’ Longhi? (Coppa A2)

Treviso Bergamo, in diretta da Porto San Giorgio, si gioca alle ore 20.45 come seconda semifinale della Coppa Italia della Serie A2 di basket, che sta vivendo nelle Marche in questo fine settimana la sua Final Eight. Era dunque un appuntamento molto sentito da Montegranaro, che giocava in casa la Coppa Italia di Serie A2 ma è stata sconfitta da Bergamo con il punteggio di 83-75 nell’ultimo quarto di finale giocato ieri sera. Lombardi dunque in semifinale a discapito dei marchigiani e avversari questa sera di Treviso. La De’ Longhi non ha avuto alcun problema ieri pomeriggio a battere Latina con l’eloquente punteggio di 100-78, dunque verso la diretta di Treviso Bergamo possiamo dire che i veneti avranno un piccolo vantaggio costituto da un quarto meno faticoso e anche da qualche ora in più di riposo. Tuttavia Bergamo cercherà di volare sulle ali dell’entusiasmo per cercare una nuova impresa, in competizioni come la Final Eight della Coppa Italia di A2 le sorprese sono sempre dietro l’angolo…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE TREVISO BERGAMO

Treviso Bergamo non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite di Serie A2 – Coppa Italia compresa – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili su Treviso Bergamo tramite il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Treviso Bergamo ci regalerà una seconda semifinale di Coppa Italia di A2 di grandissimo livello. Vero che ci si attendeva forse Montegranaro in semifinale, ma va pure detto che Bergamo è una delle migliori squadre del girone Ovest del campionato, di conseguenza non è certo una sorpresa e proverà a recitare da outsider anche questa sera al cospetto di Treviso, che veste comunque i panni della favorita per la partita di questa sera. Accennavamo al campionato e possiamo allora ricordare che nel girone Est la De’ Longhi Treviso ha finora raccolto diciassette vittorie a fronte di sei sconfitte nelle 23 giornate finora disputate, Bergamo invece (inserita nel girone Ovest) risponde con quattordici successi a fronte di nove sconfitte. Le due squadre sono in forma: i veneti hanno travolto Latina, i lombardi hanno espugnato il parquet degli organizzatori. Oggi chi avrà la meglio?



