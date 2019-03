Diretta Venezia Avellino/ Streaming video e tv: incrocio per il 2^ posto (basket A1)

Venezia Avellino, in programma alle ore 17:00 di domenica 24 marzo, è la partita più interessante nel quadro della 23^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2018-2019: al Taliercio si gioca quella che possiamo considerare una sfida diretta per il secondo posto, con la Reyer che grazie al colpo al Mediolanum Forum ha riportato a due le partite di margine rispetto alla capolista Milano e la Scandone che segue con lo stesso margine, appaiata a Cremona che ha ripreso domenica scorsa. Buon momento per Avellino, che ha sfruttato nel migliore dei modi il doppio turno casalingo: dopo la clamorosa rimonta contro Varese, e vittoria arrivata da un -23 che lasciava ben poche speranze, la squadra di Nenad Vucinic ha demolito Reggio Emilia rifilandole 32 punti di scarto, e dunque si è rilanciata all’interno di un campionato che l’aveva vista partire bene ma con tanti problemi legati ad una società traballante, cosa che ha portato anche all’addio illustre di Norris Cole. Non vediamo l’ora dunque di assistere alla diretta di Venezia Avellino; nel frattempo possiamo presentare i temi principali di una partita che ci auguriamo entusiasmante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Avellino sarà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport, disponibile al numero 211 del bouquet di Sky; per tutti gli abbonati al servizio tuttavia sarà a disposizione la piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma delle sfide di Serie A1 in diretta streaming video con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche di squadra e dei singoli giocatori che scenderanno sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Venezia Avellino è una partita che negli ultimi anni aspettiamo sempre con grande trepidazione: non è un segreto che queste due squadre siano riuscite a costruire progetti che hanno permesso di renderle le vere anti-Milano, al netto delle irruzioni delle altre. Se poi guardiamo ai risultati concreti, la Scandone deve ancora fare parecchia strada: a oggi infatti Trento ha fatto di più raggiungendo due finali, gli irpini non hanno mai giocato una serie per lo scudetto pur rimanendo a lungo in orbita semifinale. Entrambe le squadre hanno fallito l’appuntamento con la Coppa Italia: eliminate al primo turno per il secondo anno consecutivo, per la Reyer la Final Eight è diventata una maledizione (zero vittorie) ma l’obiettivo principale resta il campionato, con la possibilità di rivincere quel titolo che, messo in bacheca due anni fa, ha segnato un’epoca comunque vada. Come detto, settimana scorsa Venezia e Avellino hanno vinto: esaltante la rimonta della Reyer al Forum, con la quale ha tenuto viva la lotta per il primo posto che potrebbe essere condizionata dalle attenzioni che l’Olimpia sta giustamente riservando all’Eurolega. Oggi è importante vincere per entrambe: con il successo, la Scandone se non altro avvicinerebbe la possibilità di rappresentare la terza forza nella regular season ma con il secondo posto avrebbe il vantaggio del campo anche in un’eventuale serie di semifinale, e dunque dovrà raddoppiare gli sforzi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA