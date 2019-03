Diretta Sassari Pinar/ Streaming video e tv: la Dinamo difende il +19 (Europe Cup)

Sassari Pinar si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 27 marzo, presso il PalaSerradimigni: siamo nel ritorno dei quarti di finale della Europe Cup 2018-2019 di basket. Situazione favorevole alla Dinamo, che all’andata ha vinto in trasferta con uno scarto di 19 punti: questo consente alla squadra di Gianmarco Pozzecco di perdere con un divario di 18 punti e qualificarsi comunque alla semifinale del torneo. Nel quale alla fine la partita per il titolo (meglio: la doppia partita) potrebbe essere contro Varese (impegnata alla stessa ora): per la Mosca Atomica sarebbe una sfida contro il suo glorioso passato, ma per il momento bisogna assolutamente concentrarsi su questa sfida contro la squadra di Karsiyaka che, pur affondata una settimana fa, rimane comunque in corsa. Il Banco di Sardegna comunque arriva da un buon momento: lo conferma anche la semifinale raggiunta in Coppa Italia con una grande rimonta. Vedremo, nella diretta di Sassari Pinar, se gli isolani riusciranno a condurre in porto l’operazione semifinale facendo un altro passo di avvicinamento verso quello che rappresenterebbe il primo trofeo internazionale della sua storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Pinar non è prevista: la Europe Cup di basket non è infatti trasmessa nel nostro Paese, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire le partite. Le informazioni utili, come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo, saranno rintracciabili sul sito www.fiba.basketball.com (all’apposita sezione dedicata al torneo) mentre la società lombarda mette a disposizione i suoi account ufficiali sui social network, in particolare agli indirizzi facebook.com/pallvarese e, su Twitter, @PallVarese.

RISULTATI E PRECEDENTI

Analizzando la diretta di Sassari Pinar non possiamo che partire da quanto successo all’andata: a Karsiyaka la Dinamo ha dominato, aprendo con un primo tempo tutto sommato equilibrato (29-36) per poi allungare in maniera inesorabile nel terzo periodo (30 punti segnati), aprendo ad un vantaggio in doppia cifra che la squadra di casa non è più stata in grado di rimarginare. Il Banco di Sardegna è rimasto concentrato fino all’ultimo, mostrando di sapere a cosa potrebbe andare incontro questa sera; nella sua partita ci sono stati un buon 38,1% dall’arco, 36 rimbalzi e 23 canestri su assistenza diretta (bene Jaime Smith con 6 assist), ma un vero grande dominatore in Jack Cooley che ha segnato 26 punti con 12/19 dal campo, catturato 11 rimbalzi e dominato nel pitturato. Un fattore assoluto che ha anche permesso di generare tiri aperti e ad alta percentuale nel secondo tempo, e che non ha impedito al numero 45 di continuare la sua grande partita; segnali di risveglio anche da parte di Achille Polonara, in generale Sassari è stata brava a trovare un protagonista diverso per ogni momento della partita se pensiamo che, per esempio, Rashawn Thomas ha giocato un ottimo primo quarto (generando il primo vantaggio isolano) e poi sostanzialmente si è accomodato in panchina mantenendo le energie per i prossimi impegni. La Dinamo è vicina alla semifinale di Europe Cup: riuscirà a prendersela?



