Diretta Milano Cantù/ Streaming video e tv: grande derby per l’Olimpia (basket A)

Milano Cantù, diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Vicino e Dario Morelli, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 marzo 2017, e sarà naturalmente il piatto forte della ventiquattresima giornata della Serie A di basket. Milano Cantù si giocherà al Mediolanum Forum di Assago, casa dell’Olimpia, che ospita i cugini della Acqua San Bernardo Cantù in un derby lombardo di enorme fascino storico, ma pure davvero stuzzicante per motivi di attualità. L’Armani Exchange resta la squadra di riferimento di tutto il basket italiano, ma sta vivendo settimane difficili che mettono in dubbio anche il primo posto nella classifica del campionato, traguardo praticamente scontato fino a un paio di settimane fa per l’Olimpia. Cantù invece ha vinto nove delle ultime undici partite disputate, anche se settimana scorsa ha perso a sorpresa contro Trieste: la stagione dei brianzoli resta eccezionale, a maggior ragione se si considerano le difficili premesse per i noti problemi societari di Cantù.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Cantù, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, chiaramente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum.

RISULTATI E CONTESTO

Milano Cantù dunque è una partita che sempre attira l’attenzione, ma quest’anno ancora di più. L’Olimpia resta capolista, ma le ultime due sconfitte consecutive, di cui domenica scorsa in un altro derby con Cremona, hanno messo a rischio il primato, senza contare che pure in Eurolega adesso Milano è con le spalle al muro, avendo perso giovedì contro il Fenerbahce. Oggi dunque serve tornare alla vittoria per difendere il primato nazionale, ma non sarà facile contro Cantù, che cercherà l’impresa per riscattare lo scivolone di settimana scorsa contro Trieste che ha complicato l’inseguimento dei brianzoli a un posto nei playoff. Sappiamo che c’è una vera e propria ammucchiata, nello spazio di appena sei punti si passa dal quarto fino al dodicesimo posto e di conseguenza fare calcoli appare davvero difficile: bisogna semplicemente dare il massimo partita per partita, la Cantù che ha vinto nove delle ultime undici partite può fare paura anche all’Olimpia, senza dimenticare che i brianzoli non avranno troppe pressioni – in fondo, a inizio stagione anche la salvezza sembrava un obiettivo complicato da raggiungere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA