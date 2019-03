Diretta Pesaro Avellino/ Streaming video e tv: sfida delicata per la VL (Serie A1)

Pesaro Avellino, partita che viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Guido Federico Di Francesco e Denis Quarta, si gioca alle ore 17:30 di domenica 31 marzo e rientra nel programma della 24^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2018-2019. Alla Vitrifrigo Arena partita delicata per la Vuelle, che però sta iniziando a vedere la salvezza: le due partite “reali” di vantaggio su Pistoia – grazie alla doppia sfida diretta – sono un tesoretto prezioso da difendere, soprattutto se il passo del fanalino di coda non migliorerà in questi ultimi turni. Naturalmente servirà fare meglio rispetto alla scorsa settimana, quando è arrivato un ko al PalaDozza; dall’altra parte c’è una Scandone che è costantemente in lotta per le prime posizioni della classifica: al momento quarto posto insieme a Brindisi, per come sono messe le cose è possibile che la squadra sia già qualificata ai playoff ma non vada oltre il terzo posto, da questo punto di vista la sconfitta di Venezia ha permesso alla Reyer di allontanarsi e blindare la sua seconda piazza. Vedremo allora quello che ci dirà il campo nella diretta di Pesaro Avellino, attesa ormai tra poche ore.

La diretta tv di Pesaro Avellino non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite trasmesse nel turno di campionato; come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati per seguire tutte le gare della Serie A1 in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

In Pesaro Avellino, la Vuelle proverà a spezzare una serie negativa che dura ormai da sette partite: iniziano ad essere tante per una squadra che però, va riconosciuto, quando c’è stato bisogno di alzare il livello ha sempre archiviato i suoi risultati, e stiamo parlando in particolar modo delle ultime stagioni tutte concluse con salvezze sul campo. Anche in questo campionato Pesaro sta comunque mantenendo la categoria: non è un caso che l’ultima vittoria della squadra adriatica sia arrivata sul campo di Pistoia, andando a prendersi il 2-0 nella doppia sfida diretta e facendo così un ulteriore passo avanti. Peccato che fosse il 20 gennaio, e che da allora siano passati 70 giorni: al netto di tutto Pesaro ha bisogno di tornare a vincere, e chiederà strada a una Avellino che come già detto procede tra alti e bassi, quasi certa della sua posizione ai playoff ma con la volontà di prendersi uno dei primi tre posti. Il che permetterebbe di evitare Milano fino alla serie scudetto; il secondo posto che darebbe il fattore campo anche in semifinale è lontano e probabilmente non più raggiungibile, ma Nenad Vucinic sa bene che il vero campionato dei suoi ragazzi inizierà con la post season e intanto queste ultime partite saranno sfruttate nel tentativo di arrivarci in ritmo e con una buona condizione fisica e mentale.



