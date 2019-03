Diretta Reggio Emilia Brindisi/ Streaming video e tv: Happy Casa per i playoff

Reggio Emilia Brindisi sarà diretta dalla terna arbitrale formata da Tolga Sahin, Luca Weidmann e Alessandro Nicolini: 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019, squadre in campo alle ore 19:05 di domenica 31 marzo. La Grissin Bon per la salvezza, la Happy Casa per blindare i playoff: questo il quadro della situazione per questa sfida del PalaBigi, con una Reggiana che ovviamente ha maggiormente bisogno di vincere ma che domenica scorsa potrebbe aver fatto un fondamentale doppio passo avanti. Vincendo a Pistoia ha staccato la OriOra in classifica, ha ribaltato la differenza canestri nella sfida diretta e dunque si è presa virtualmente due partite di vantaggio: un grande colpo che adesso però va onorato al meglio, magari battendo i pugliesi che rimontando e superando Varese hanno agganciato Avellino al quarto posto della graduatoria e si sono presi due partite di vantaggio rispetto alla nona posizione, certificando ancor più come la partecipazione ai playoff possa essere vicina. Sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Brindisi, attesa ormai tra poche ore e di cui andiamo ora ad analizzare i temi principali.

Reggio Emilia Brindisi è un altro possibile tappa di avvicinamento alla storia per la Happy Casa: fondata solo nel 1992, la società pugliese ha ora la possibilità di qualificarsi ai playoff per la prima volta nella storia. La Coppa Italia di Legadue, conquistata nel 2012, era fino a questo momento il grande orgoglio dei brindisini che però il mese scorso hanno vissuto la finale della Coppa Italia di Lega A, e che adesso vedono la post season come realmente possibile. Brindisi ci crede e sa che avrà bisogno di una manciata di vittorie per archiviare l’obiettivo; anche per questo la trasferta di Reggio Emilia non andrà presa sotto gamba, altrimenti ci sarà il rischio di rendere vana la grande rimonta di domenica scorsa contro Varese, una partita che sembrava persa e che invece è stata vinta grazie al contributo del pubblico del PalaPentassuglia. La Reggiana come già detto ha vinto una partita fondamentale a Pistoia, e potrebbe davvero essere stata la svolta in chiave salvezza: i 21 punti di un Michael Dixon da 3/6 dall’arco hanno lanciato la Grissin Bon che ha rotrvato anche i 14 con 6 rimbalzi di Riccardo Cervi, e che almeno per una sera è riuscita a far emergere le potenzialità del gruppo. Adesso non resta che affidarsi al campo: manca sempre meno alla palla a due di questa partita, manca sempre meno a scoprire quale delle due squadre riuscirà a festeggiare una vittoria comunque importantissima per continuare a correre verso il rispettivo traguardo stagionale.



