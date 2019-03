Diretta Sassari Virtus Bologna/ Streaming video e tv: spareggio playoff (Serie A1)

Sassari Virtus Bologna verrà diretta dalla terna arbitrale formata da Roberto Begnis, Michele Rossi e Mauro Belfiore, e si gioca per la 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 31 marzo al PalaSerradimigni, per una sfida diretta che vale l’accesso ai playoff. La Segafredo attualmente occupa la settima posizione, ma la condivide con altre tre squadre e solo due di queste andrà a giocare la post season; ad una partita di distanza arriva il Banco di Sardegna, che è lanciatissimo e arriva dalla convincente vittoria contro Trento, con la quale ha fatto un passo avanti verso un obiettivo che era sfuggito lo scorso anno. Entrambe le squadre hanno giocato nelle coppe europee in settimana, con la differenza che le V nere lo hanno fatto in trasferta sul parquet di Nanterre; da questo punto di vista gli spostamenti potrebbero influire sulla condizione di una Virtus che però sta facendo molto bene, ed è reduce dal successo contro Pesaro. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sassari Virtus Bologna, di cui presentiamo ora i temi principali e che è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Virtus Bologna non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite trasmesse nel turno di campionato; come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati per seguire tutte le gare della Serie A1 in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sassari Virtus Bologna vale molto per entrambe, ed è una partita tra due allenatori come Gianmarco Pozzecco e Sasha Djordjevic che sono stati straordinari playmaker nella loro carriera, incrociandosi anche sul parquet per sfide che valevano molto. Oggi entrambi cercano di condurre le loro squadre al successo e alla qualificazione ai playoff; la tappa intermedia è consistita per entrambe in una insperata semifinale di Coppa Italia e il cammino è parecchio simile, perchè sia il Banco di Sardegna che la Segafredo partivano un anno fa con l’obiettivo di rilanciarsi e centrare i playoff ma non sono arrivate a vedere lo striscione del traguardo. Maggiormente delusi gli emiliani che avevano disputato un’ottima regular season ma sono poi calati; nel corso di questa stagione le due società hanno cambiato la guida tecnica (per Sassari si è trattato però di un cambio forzato, dovuto alle dimissioni di Vincenzo Esposito) e dalla sostituzione in panchina sembrano aver tratto nuova linfa. Gli impegni europei (rispettivamente Europe Cup e Champions League) sicuramente sottraggono energie preziose ma sono anche un modo per rimanere in ritmo e confrontarsi con un tipo di basket differente; ora resta da capire quale delle due squadre si prenderà la vittoria oggi, per Bologna due punti sarebbero un deciso passo avanti verso i playoff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA