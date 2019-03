Diretta Varese Venezia/ Streaming video Rai: missione 1^ posto per la Reyer

Varese Venezia, che viene diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Lorenzo Baldini e Gianluca Calbucci, chiude il programma della 24^ giornata di basket Serie A1 2018-2019: alla Enerxenia Arena si gioca alle ore 20:45 di domenica 31 marzo. Reduce dall’impegno di Europe Cup, la Openjobmetis riprende la sua corsa in campionato verso la seconda qualificazione ai playoff: al momento i lombardi sono sesti ma avrebbero potuto blindare la loro partecipazione alla post season vincendo a Brindisi. La beffarda sconfitta di domenica scorsa ha rappresentato il secondo ko esterno consecutivo in una partita sostanzialmente vinta, e dunque ora Attilio Caja spera di non dover recriminare sul doppio episodio; per contro c’è una Reyer che dopo aver espugnato il Mediolanum Forum ha battuto di slancio Avellino e, anche grazie ad un’altra sconfitta di Milano, è tornata ad avere la possibilità concreta di vincere la regular season e avere dalla sua il fattore campo per tutte le serie dei playoff. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Varese Venezia, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

La diretta tv di Varese Venezia sarà disponibile i chiaro per tutti su Rai Sport (numero 57 del televisore) e Rai Sport + (canale 58) oltre che sul sito www.raiplay.it; come sempre poi l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati per seguire tutte le gare della Serie A1 in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Nel presentare la diretta di Varese Venezia, dobbiamo dire che la stagione della Openjobmetis è tutto sommato positiva: se l’anno scorso i lombardi avevano ottenuto la qualificazione ai playoff (dopo cinque anni di assenza) con una clamorosa rimonta nel girone di ritorno, partendo dall’ultimo posto in classifica, stavolta la squadra di Caja ha saputo portarsi nella parte alta della classifica fin da subito, mostrando grande continuità soprattutto sul parquet di casa. Purtroppo i soliti problemi in trasferta hanno impedito ai biancorossi di prendersi subito il pass per la post season: oggi Varese potrebbe trovarsi al terzo posto senza problemi e invece ha il fiato della concorrenza sul collo, con una partita interna che resta assolutamente da vincere per evitare di farsi riassoribire dal gruppone. La Reyer invece punta il primo posto della regular season, obiettivo dichiarato: sembrava essere fuori questione anche per la sconfitta interna contro l’Olimpia, e invece grazie anche al calo della capolista il gruppo di Walter De Raffaele è arrivato a giocarsela nuovamente, avendo una partita da recuperare. La tradizione contro Varese non è splendida negli ultimi anni, ma sulla carta gli orogranata hanno qualcosa in più rispetto alla Openjobmetis di oggi; in più il fatto che i biancorossi abbiano giocato in Europe Cup potrebbe togliere energie fisiche preziose alla squadra di casa, ma staremo a vedere come andranno le cose.



