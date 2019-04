Diretta Cagliari Fortitudo Bologna/ Streaming video e tv: Hertz per la salvezza (A2)

Cagliari Fortitudo Bologna si gioca alle ore 21:00 di sabato 13 aprile, presso il PalaPirastu: siamo nella 29^ e penultima giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019. Partita che ha senso e importanza solo per la Hertz, impegnata nella corsa alla salvezza: la Lavoropiù infatti ha già conquistato la tanto agognata promozione diretta e domenica scorsa ha perso a Forlì, certificando come ormai tutte le energie siano state spese. Questo finale di girone Est potrebbe allora essere una bella opportunità per le squadre che incroceranno l’Aquila: a cominciare da Cagliari, che ha gli stessi punti di Jesi ma, indietro nella sfida diretta, dovrebbe giocare il playout contro Cento che peraltro potrebbe ancora operare il sorpasso. Vincere oggi sarebbe un ottimo segnale per gli isolani, che devono approfittare di un’avversaria che sta idealmente già pensando alla costruzione della prossima stagione; i ko per Antimo Martino sono appena quattro ma oggi la questione potrebbe essere diversa. Accostiamoci allora alla diretta di Cagliari Fortitudo Bologna provando ad analizzare in maniera più sostanziale i temi principali della partita.

Parlando di Cagliari Fortitudo Bologna, oggi l’accento va messo per forza di cose sulla squadra di casa: gli isolani sono riusciti a mantenere il passo salvezza nelle ultime partite, vincendo due partite e in particolare quella fondamentale contro la Bakery Piacenza, che le ha permesso di salvarsi in anticipo per la doppia sfida diretta. Anche il successo di Udine è stato importante; il problema della Hertz risiede negli avversari perchè, a parte gli emiliani che sono ultimi, tutte le avversarie per la permanenza in Serie A2 hanno viaggiato alla stessa velocità; per sparigliare le carte Cagliari avrebbe bisogno di una doppia vittoria e allora a fare la differenza potrebbero essere Treviso e Montegranaro. Spieghiamo: se la De’ Longhi dovesse vincere questa sera e la Poderosa perdere domani a Imola, la lotta per il secondo posto sarebbe decisa in favore dei veneti e dunque i sardi andrebbero a chiudere la regular season al PalaSavelli contro una squadra già certa del terzo posto nel girone Est, concentrata esclusivamente sui playoff e magari con la necessità di far riposare qualche titolare. Un calendario terribile per Cagliari potrebbe quindi trasformarsi in una opportunità per salvarsi senza passare dai playout, ma vedremo intanto come andranno le cose questa sera al PalaPirastu…



