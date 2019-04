Diretta Trento Pesaro/ Streaming video e tv: l’Aquila si è rilanciata (basket A1)

Trento Pesaro, che verrà diretta dalla terna arbitrale composta da Michele Rossi, Mark Bartoli e Andrea Bongiorni, si gioca alle ore 19:30 di domenica 14 aprile: siamo alla BLM Group Arena per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, e si tratta di una sfida molto interessante anche se le due squadre inseguono obiettivi diversi. La Dolomiti Energia, battendo Reggio Emilia in una importante partita fuori casa, ha riagganciato il treno dei playoff e adesso occupa la quinta posizione in un quartetto che, entrando in questo turno, era completato da Trieste, Varese e Avellino. Mai come quest’anno la lotta per la post season è agguerrita: vincere una partita in più o in meno potrebbe fare la differenza e in questo senso il colpo del PalaBigi è prezioso per la squadra di Maurizio Buscaglia. Oggi il calendario fornisce una bella possibilità di sublimare una rimonta molto simile a quella dell’anno passato: la Vuelle arriva dal -33 incassato a Cremona, si è fatta agganciare da Torino e ha solo una gara di vantaggio su Pistoia che, vincendo a Bologna, si è improvvisamente rilanciata in chiave salvezza. Ci sarà una sola retrocessione, e gli adriatici rischiano grosso; aspettando allora la diretta di Trento Pesaro, possiamo analizzare la situazione delle due squadre che si affronteranno questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pesaro non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite che sono trasmesse per la giornata di campionato; l’alternativa però rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi clienti la possibilità di seguire le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Trento Pesaro è delicata per entrambe: la situazione dell’Aquila non può essere staccata da quanto successo nelle ultime due stagioni, ovvero due finali scudetto consecutive. Sono arrivate sconfitte contro Venezia e Milano, ma intanto il progetto di Buscaglia ha rivelato la sua bontà: è chiaro che adesso la piazza si sia abituata e sogni un altro traguardo simile – magari con un epilogo diverso – ma tecnico e giocatori sanno fin troppo bene che non è affatto semplice, e in ogni caso c’è la tranquillità giusta per lavorare sotto traccia. Lo dimostra il fatto che negli ultimi due campionati Trento sia partita molto male per poi recuperare, partita dopo partita; questo 2019 potrebbe essere la fotocopia di quanto visto l’anno scorso, se la regular season finisse oggi la Dolomiti Energia sarebbe ai playoff e questo dice già molto. Pesaro invece deve fare i conti con una squadra che non può prescindere dai suoi tenori, che però a volte non bastano: la differenza di potenziale rispetto alle avversarie in zona playoff si è vista tutta al PalaRadi, quando la Vuelle è uscita con le ossa rotte. Tuttavia la squadra si è sempre salvata sul campo nelle ultime stagioni, segno che il fuoco vivo dentro è presente; bisognerà puntare sulle sfide dirette e provare a creare separazione in classifica nei confronti di Pistoia (innanzitutto) e delle altre, anche quest’anno rimanere in Serie A1 potrebbe non essere impensabile.



