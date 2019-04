Diretta Reggio Emilia Trento/ Streaming video e tv: obiettivi opposti (basket A)

Reggio Emilia Trento, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Mauro Belfiore, è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket. L’appuntamento sarà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019, presso il PalaBigi della città emiliana. Reggio Emilia Trento metterà di fronte due delle migliori protagoniste delle ultime stagioni del basket italiano, tuttavia in questo momento le ambizioni della Grissin Bon e della Dolomiti Energia divergono profondamente. Per Reggio Emilia infatti questa è una stagione difficile: la vittoria di domenica scorsa con Brindisi è stata una boccata d’ossigeno, ma con appena 14 punti in classifica l’unico obiettivo rimasto alla Reggiana è la salvezza. Ben diverso lo scenario per Trento: reduce dalla vittoria contro Torino, la formazione trentina ha 26 punti e ad oggi sarebbe qualificata per i playoff. Le squadre in corsa però sono tante, dunque ogni passo falso potrebbe rendere la situazione decisamente complicata, sarebbe meglio tornare da Reggio Emilia con una vittoria…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Trento, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBigi.

RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Trento è la sfida tra presenze fisse nelle finali scudetto degli ultimi anni, due a testa pur sempre concluse con sconfitte sia per la Reggiana sia per l’Aquila. In questo momento però solo Trento può provare a sognare in grande: la squadra di Maurizio Buscaglia sembra stia ricalcando il cammino già vissuto nelle passati stagioni, con una crescita nel ritorno dopo un girone d’andata a rilento. Immaginare che questa crescita possa portare di nuovo sino alla finale è evidentemente prematuro, tuttavia Trento comincia anche quest’anno ad attirare l’attenzione di tutte le rivali. Reggio Emilia si è invece ridimensionata e per la squadra di coach Stefano Pillastrini l’unico obiettivo è la salvezza: con la vittoria di domenica scorsa adesso ci sono quattro lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto, sfruttare al meglio anche la seconda partita casalinga sarebbe naturalmente prezioso per la Grissin Bon.



