Diretta Venezia Cantù/ Streaming video e tv: brianzoli in ripresa (basket Serie A1)

Venezia Cantù verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Valerio Grigioni e Martino Galasso: alle ore 17:00 di domenica 14 aprile il Taliercio ospita la partita valida per la 26^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. La Reyer ha perso una grande occasione per avvicinare il primo posto di Milano: la sconfitta di Brindisi è arrivata con una rimonta subita e appena 65 punti segnati, naturalmente anche gli orogranata iniziano a tirare il fiato in vista dei playoff ma la possibilità di prendersi la vetta della classifica è concreta visto il calo dell’Olimpia. Servirà una reazione immediata, ma l’Acqua San Bernardo sta bene: domenica scorsa ha battuto Brescia e si è improvvisamente rilanciata verso la post season. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Venezia Cantù, attesa ormai tra poche ore e della quale possiamo intanto presentare i temi principali.

La diretta tv di Venezia Cantù sarà riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla su Eurosport 2 (canale 211 del decoder); l’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi clienti la possibilità di seguire le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Nella diretta di Venezia Cantù abbiamo dunque visto come la Reyer insegua sempre il primo posto: vada come vada però non riuscirà in ogni caso a fare meglio dello scorso anno, quando aveva chiuso con 46 punti. Le sconfitte stagionali degli orogranata sono già otto; questo è sicuramente indice di un equilibrio ritrovato in regular season con tante squadre che possono dire la loro, ma anche della necessità di dosare le energie in vista dei playoff per evitare un’amara eliminazione prima della finale. Cantù non può fare questi calcoli: l’Acqua San Bernardo, vessata anche quest’anno dalle vicende societarie, ha fatto una stagione di rincorsa e potrebbe davvero centrare l’obiettivo della post season. Entra nella giornata con gli stessi punti di Sassari, al nono posto e dunque appena sotto la zona utile: per andare a giocare i playoff, al momento attuale, basterebbe scavalcare il Banco di Sardegna e una delle quattro avversarie che gravitano a quota 28. Naturalmente dirlo e ipotizzarlo è più semplice che realizzarlo sul campo ma Cantù, trascinata dal talento di Frank Gaines e Davon Jefferson, ha le carte per centrare l’obiettivo e poi, una volta ai quarti di finale, potrebbe rappresentare una mina vagante per tutti, a cominciare magari dalla stessa Reyer che potrebbe trovarsela di fronte in un primo turno che sarebbe scintillante e non scontato, come la classifica di oggi farebbe credere.



