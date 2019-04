Diretta Brindisi Venezia/ Streaming video e tv: Reyer, trasferta ostica (basket A)

Brindisi Venezia, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini e Guido Giovannetti, è una partita della venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket. L’appuntamento è fissato per stasera, domenica 7 aprile 2019, alle ore 19.30 presso il PalaPentassuglia della città pugliese. Brindisi Venezia si annuncia come una partita certamente stuzzicante: la Happy Casa fa parte del terzetto di squadre al quarto posto con 28 punti, la Reyer invece è seconda con 34 punti, dunque questa è una delle sfide più belle che in questo momento il basket italiano ci possa offrire. Entrambe le squadre tuttavia sono reduci da sconfitte e dunque scenderanno in campo con ambizioni di rivincita: Brindisi dopo il passo falso a Reggio Emilia non può permettersi al tre stop perché la volata verso i playoff è ancora lunga, Venezia con il ko a Varese vede ora più lontano il primo posto che può comunque ancora inseguire, puntando come minimo a blindare la piazza d’onore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Venezia, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaPentassuglia.

RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Venezia, come abbiamo visto, sarà una sfida nei quartieri nobili della classifica. Il giudizio sulla stagione di conseguenza è finora positivo sia per i pugliesi sia per i veneti. Brindisi di coach Frank Vitucci è in piena zona playoff, anche se non è di certo già adesso il momento di mettersi a fare calcoli, visto che il gruppo è ancora molto forte, con solamente le ultime quattro tagliate fuori da ogni discorso per i playoff. Quanto a Venezia, la Reyer di coach Walter De Raffaele è seconda e dunque sta dimostrando di essere l’alternativa più credibile all’Olimpia Milano in Italia. Naturalmente però oggi solamente una delle due potrà sorridere: o Brindisi metterà un tassello fondamentale nel cammino verso i playoff (e con una buonissima posizione in griglia) affossando però le speranze di Venezia di inseguire il primo posto, oppure la Reyer potrà davvero pensare di rivaleggiare con Milano anche nella classifica della stagione regolare, rimettendo però a rischio la posizione di Brindisi.



