Diretta Virtus Bologna Brindisi/ Streaming video Rai: i pugliesi volano (basket A1)

Virtus Bologna Brindisi, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Lorenzo Baldini e Matteo Boninsegna, chiude alle ore 20:45 di domenica 14 aprile il programma della 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: potremmo considerarla una sfida diretta per un posto nei playoff, ma la situazione attuale di classifica ci dice che la Happy Casa in questo momento viaggia spedita verso la post season, anche in virtù della preziosa vittoria in rimonta contro Venezia. Chi insegue è la Segafredo: Sasha Djordjevic e i suoi ragazzi arrivano dalla pesante sconfitta interna contro Pistoia, ultima in classifica e destinata alla retrocessione o comunque a lottare per salvarsi fino all’ultimo. Un brutto ko interno che non era nei piani e che rischia sensibilmente di complicare la corsa delle V nere; il calendario del campionato dà la possibilità di rifarsi immediatamente con un’altra partita al PalaDozza, ma questa volta Bologna dovrà saper sfruttare l’occasione perchè perdere un’altra volta tra le mura amiche sarebbe grave. Andiamo ora a presentare i temi principali nella diretta di Virtus Bologna Brindisi, attesa ormai tra poche ore.

Virtus Bologna Brindisi può idealmente rappresentare anche una tappa di avvicinamento delle V nere alla Final Four di Champions League: manca ancora tempo all’appuntamento di Anversa, ma arrivati a questo punto naturalmente Bologna ha tutte le intenzioni di prendersi il trofeo, tornando a vincere in campo internazionale dopo dieci anni. Nel frattempo Sasha Djordjevic sa di dover prendersi i playoff: l’anno scorso la Virtus aveva mancato l’obiettivo pur dopo un ottimo girone di andata e con la presenza in squadra di elementi quali Pietro Aradori e Alessandro Gentile; oggi il rischio è quello di vivere una parabola simile, anche se con la gestione Sacripanti (esonerato in favore del tecnico serbo) le cose non erano mai state troppo brillanti. Sta invece volando Brindisi, attualmente quarta in classifica e sempre più certa di un posto nei playoff: una squadra costruita con raziocinio e che ha talento, capace di vincere partite fondamentali come quella contro Venezia o quella, sempre recente, contro Varese che pareva persa dopo tre quarti. Adesso Frank Vitucci non vuole perdere tempo: espugnare il PalaDozza significherebbe presumibilmente avere più di un piede nella post season, e dunque la Happy Casa andrà in Emilia con tutte le intenzioni di fare il colpo grosso.



