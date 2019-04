Diretta Wurzburg Varese/ Streaming video e tv: lombardi spacciati? (Europe Cup)

Würzburg Varese, in diretta dalla s.Oliver Arena di Wurzburg, in Germania, sarà la partita di ritorno della semifinale della FIBA Europe Cup 2018-2019 di basket. L’appuntamento sarà per le ore 19.00 di questa sera, mercoledì 17 aprile 2019, e bisogna dire in tutta franchezza che la missione rimonta sarà quasi impossibile per la Openjobmetis di coach Attilio Caja. Si riparte infatti dal vero e proprio tracollo casalingo di settimana scorsa, quando Varese perse in casa 66-89. Questo significa che Wurzburg Varese oggi richiederebbe alla squadra lombarda di recuperare questo pesantissimo passivo di ben 23 punti: il meccanismo è quello delle partite di andata e ritorno, dunque la Openjobmetis avrebbe bisogno di una vittoria con almeno 24 punti di scarto. Se invece Varese vincesse esattamente di 23 punti si andrebbe ai supplementari, infine naturalmente ogni altro risultato premierebbe Wurzburg.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Wurzburg Varese: purtroppo le partite della FIBA Europe Cup non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione e non sarà possibile nemmeno seguirla in diretta streaming video. Tuttavia il sito www.fiba.basketball dedica un’intera sezione a questo torneo, e in alternativa potrete visitare le pagine ufficiali della Openjobmetis Varese sui social network, che seguiranno il difficile tentativo di rimonta da parte dei ragazzi di Attilio Caja.

RISULTATI E CONTESTO

Würzburg Varese dunque appare una missione quasi impossibile per la Openjobmetis, che purtroppo sembra essere arrivata al momento decisivo della stagione con il serbatoio scarico dopo tanti mesi molto positivi. Forse la colpa è proprio del doppio impegno tra Serie A e FIBA Europe Cup, che adesso rischia di lasciare i ragazzi di Attilio Caja con un pugno di mosche in mano. In Europa infatti la finale appare lontanissima, considerando il passivo da recuperare, mentre in campionato i risultati di Varese sono nettamente peggiorati e adesso la qualificazione per i playoff appare seriamente a rischio. Sabato scorso è arrivata la sconfitta nel grande derby con l’Olimpia Milano: era naturalmente un match difficile, ma una vittoria avrebbe potuto dare la scossa. È arrivato invece l’ennesimo passo falso, che naturalmente rende ancora più difficile il momento di Varese.



