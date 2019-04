Diretta Cremona Brindisi/ Streaming video e tv: sfida per il terzo posto (basket A1)

Cremona Brindisi si gioca alle ore 19:30 di sabato 20 aprile, ed è una delle partite che rientrano nel programma della 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Una sfida con vista sui playoff, che ormai sono scontati per entrambe le squadre: rischia ancora qualcosa la Happy Casa che però ha due partite di vantaggio sul nono posto e soprattutto tante squadre alle sue spalle, mentre ormai la Vanoli sa di aver centrato l’obiettivo per il secondo anno consecutivo. Anzi: se approfondiamo il discorso possiamo dire che questo incrocio del PalaRadi possa valere per il terzo posto in regular season, ma che un eventuale calo di Venezia potrebbe addirittura portare Cremona (più di Brindisi, visti i 2 punti di vantaggio) a caccia della seconda posizione. Sia come sia, stiamo parlando di due squadre che certamente si sono proposte come sorprese del nostro campionato e che adesso vogliono provare a fare il passo in più; tecnicamente potrebbero sfidarsi anche in un primo turno di playoff o in semifinale, e dunque nella diretta di Cremona Brindisi che inizia tra poche ore si studieranno per bene nel tentativo di individuare punti di forza e punti deboli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Brindisi non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite del turno scelte per essere trasmesse; tuttavia l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle sfide in diretta streaming video. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

In questo momento Cremona Brindisi è una delle partite migliori che la nostra pallacanestro possa offrire: stiamo parlando di due realtà che sono ancora “giovani” e che rispetto a certe protagoniste del campionato non hanno una storia così brillante o antica, ma che negli ultimi anni sono riuscite a programmare con grande qualità e inserirsi in una sorta di vuoto dato dalle retrocessioni di piazze storiche come Bologna (sponda Fortitudo), Treviso e Roma. La Vanoli aveva già giocato i playoff lo scorso anno e continua a crescere gradualmente, la Happy Casa sarebbe al suo primo viaggio e, dopo aver battuto la Virtus Bologna al PalaDozza, ha davvero fatto il salto di qualità e probabilmente il passo decisivo per blindare una delle prime otto posizioni. Bisogna anche ricordare che questa sfida sarà una replica della finale di Coppa Italia: al Nelson Mandela Forum di Firenze aveva vinto Cremona, stavolta le cose potrebbero essere diverse ma in ogni caso la partita sarà entusiasmante, a prescindere da tutti i discorsi legati a quello che potrebbe succedere tra poche settimane quando finalmente prenderà il via la post season, e troveremo Meo Sacchetti (peraltro un ex) e Frank Vitucci ancora grandi protagonisti, alla ricerca di gloria.



