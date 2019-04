Diretta Treviso Udine/ Streaming video e tv: De’ Longhi verso il 2^ posto (A2 Est)

Treviso Udine rappresenta una delle partite nella 30^ giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019: per il girone Est si gioca alle ore 20:30 di sabato 20 aprile presso il PalaEstra, e si tratta di una partita che può consegnare alla De’ Longhi il secondo posto in classifica. Purtroppo per la promozione diretta i giochi erano chiusi da tempo, ma con un grande finale di regular season la squadra di Massimiliano Menetti ha saputo rimontare Montegranaro: l’ultima vittoria, quella sul campo della Assigeco Piacenza, ha confermato come questa formazione sia competitiva e abbia saputo trovare la quadratura del cerchio, tanto da arrivare ad una sola partita dalla Fortitudo Bologna (che però inevitabilmente ha rallentato la sua marcia) ed essere padrona del suo destino per la seconda piazza, perché la doppia sfida diretta con la Poderosa è a favore e dunque la De’ Longhi non si dovrà preoccupare dell’eventuale successo marchigiano. Staremo allora a vedere quello che succederà nella diretta di Treviso Udine, che è attesa ormai tra poche ore qui al PalaVerde e che speriamo possa regalarci belle emozioni.

La diretta tv di Treviso Udine non sarà disponibile nel nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto; non sarà possibile nemmeno attivare una diretta streaming video per seguire la partita, ma gli appassionati potranno comunque consultare il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legapallacanestro.com per avere informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. I rispettivi account sui social network sono invece agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

Se nel presentare Treviso Udine abbiamo parlato soprattutto della De’ Longhi, possiamo ora fare un ideale focus sulla GSA: la squadra friulana ha ormai archiviato la qualificazione ai playoff ma sta lottando ancora con Verona per il quarto posto nel girone Ovest. Più sotto di così non scenderà sicuramente; potrebbe invece scavalcare la Scaligera se dovesse fare il colpo grosso al PalaVerde, ma dovrebbe contemporaneamente verificarsi il ko della Tezenis che è impegnata in casa contro Cento, terzultima in classifica. Insomma, molto probabilmente lo scenario finale per Udine sarà quello del quinto posto che la farà incrociare dunque con la sesta del girone Ovest; in ogni caso i primi due obiettivi sono stati archiviati, vale a dire quello di qualificarsi alla post season e quello di avere il vantaggio del campo nel primo turno. Poi, si vedrà dove questa squadra sarà in grado di arrivare; possiamo comunque ricordare che nella regular season la GSA è stata una delle formazioni capaci di battere la Fortitudo Bologna, certo con la capolista largamente in vantaggio sulle inseguitrici ma in un momento nel quale non aveva ancora chiuso i conti con la promozione diretta, a conferma di come i friulani possano essere competitivi contro qualunque tipo di avversario.



