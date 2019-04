Diretta Trieste Venezia/ Streaming video e tv: che sfida al PalaRubini! (basket A1)

Trieste Venezia, una delle partite valide per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, si gioca alle ore 20:15 di sabato 20 aprile: incrocio interessante quello del PalaRubini, tra due società storiche della nostra pallacanestro che si affrontano in una partita che ha anche risvolti interessanti e importanti per la classifica. Battendo Reggio Emilia, l’Alma si è rilanciata verso i playoff: centrarli da neopromossa sarebbe un grande traguardo e in questo momento la squadra giuliana è addirittura quinta in classifica, avendo risposto alla grande alle difficoltà societarie e dovendo fare solo un ultimo sforzo per entrare aritmeticamente nelle prime otto. La Reyer invece ha ancora una timida speranza di agganciare e superare Milano al primo posto, ma allo stesso tempo deve tenere a bada Cremona che la insidia ad una sola gara di distanza: la squadra di Walter De Raffaele arriva dalla vittoria in volata contro Cantù, è già certa di partecipare alla post season ma vuole chiaramente che la sua posizione di partenza nella griglia sia la migliore possibile per sfruttare tutte le occasioni. Andiamo dunque a presentare i temi principali legati alla diretta di Trieste Venezia, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Venezia non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite del turno scelte per essere trasmesse; tuttavia l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle sfide in diretta streaming video. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Trieste Venezia rappresenta un’occasione per entrambe: straordinario il passo della squadra di Eugenio Dalmasson, che dopo le vicende legate al patron si è rimboccata le maniche e ha dimostrato di poter fare la differenza sul campo. Le dichiarazioni sulle scarse opportunità di giocare i playoff non hanno trovato fondamento, perché poi in campo vanno i giocatori e loro hanno dimostrato orgoglio e soprattutto, ancora una volta, la qualità di un roster costruito con raziocinio: contro Reggio Emilia non è stata sprecata l’occasione di fare un passo avanti e adesso alle spalle dell’Alma ci sono tre squadre con 28 punti, una delle quali (al momento Varese) sarebbe anche fuori dalle otto. Battere Venezia sarebbe probabilmente il punto decisivo, ma la Reyer ovviamente si presenta al PalaRubini agguerrita e con tutte le intenzioni di fare risultato pieno. Probabilmente la corsa al primo posto è chiusa perché è difficile pensare che Milano, senza più l’impegno di Eurolega, possa perdere due o tre partite su quattro ma i lagunari come già detto si devono difendere da Cremona, che non accenna a fermarsi e minaccia il secondo posto. Chiudere con la piazza d’onore significherebbe avere il vantaggio del fattore campo anche per la semifinale, certamente un traguardo non indifferente vista la competitività delle avversarie con cui Venezia potrebbe giocare.



