Diretta Forlì Bologna/ Streaming video e tv: Fortitudo già promossa (basket A2)

Forlì Bologna, in diretta dalla Unieuro Arena della città romagnola, è una partita che si giocherà oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019, alle ore 18.00 per la ventottesima giornata del campionato di Serie A2 di basket. Si tratta di uno dei tanti derby dell’Emilia Romagna nel girone Est, che però per la Fortitudo Bologna avrà un sapore speciale dal momento che l’Aquila settimana scorsa, vincendo contro Ferrara, ha conquistato la matematica certezza della promozione in Serie A con ampio anticipo. Forlì Bologna vedrà dunque in campo la Fortitudo con l’unico obiettivo di onorare fino in fondo questo campionato di Serie A2 vinto con ampio anticipo, mentre le esigenze di classifica saranno importanti soprattutto per Forlì, che arriva a questa sfida con 28 punti e dunque in piena zona playoff, con l’obiettivo naturalmente di ottenere una vittoria di prestigio che consoliderebbe la buona posizione della Unieuro Forlì in vista degli imminenti playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Forlì Bologna non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo visto che Forlì Bologna sarà importante soprattutto per i padroni di casa che, contando sul fattore campo e su maggiori motivazioni, proveranno a colmare il gap tecnico che certamente li divide dalla Fortitudo. Come abbiamo accennato, Forlì è una buona squadra che con i suoi 28 punti è in piena zona playoff, ma non può di certo reggere il confronto con la straordinaria Fortitudo Bologna, che di punti ne ha 48 e che ha festeggiato la matematica certezza della promozione in Serie A addirittura alla quartultima giornata della stagione regolare, anche grazie all’allargamento del massimo campionato a 18 squadre nella prossima stagione, che garantisce alle prime dei due giorni della Serie A2 la promozione diretta. Traguardo comunque ampiamente meritato per chi ha vinto 24 partite su 27: gli ultimi due successi, maturati prima a Cento e poi in casa contro Ferrara, hanno sigillato un cammino trionfale che ha così permesso alla Fortitudo di ritrovare il palcoscenico che sicuramente le è più consono per storia, prestigio e tradizione.



