Diretta Treviglio Roma/ Streaming video e tv: Virtus, trasferta ostica (basket A2)

Treviglio Roma, in diretta dal PalaFacchetti della città lombarda, è una partita che si giocherà questo pomeriggio, domenica 7 aprile 2019, alle ore 17.00 per la ventottesima giornata del campionato di Serie A2 di basket. Treviglio Roma sarà una sfida molto importante per la classifica del girone Ovest del secondo campionato italiano di basket: la capolista Virtus infatti deve difendere la propria posizione da sola in testa a quota 36 punti, un primo posto che naturalmente al termine della stagione regolare sarebbe fondamentale perché varrebbe la promozione diretta in Serie A. Siamo alla terzultima giornata e la volata è dunque ormai lanciata, a Treviglio sarà una trasferta complicata perché i bergamaschi hanno 30 punti e sono dunque una delle migliori squadre del girone Ovest. Vista dall’ottica di Treviglio, la partita con la Virtus Roma sarà fondamentale per cercare la migliore posizione possibile nella griglia della post-season, che vedrà senza dubbio protagonista anche la Remer Blu Basket Treviglio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Treviglio Roma non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Treviglio Roma sarà dunque un match molto delicato per la capolista Virtus, che punta ad imitare la Fortitudo Bologna per conquistare dunque la promozione diretta nel massimo campionato, palcoscenico che avrebbe senza dubbio bisogno della presenza della società romana. La Virtus però sta vivendo un momento difficile: tre sconfitte nelle ultime cinque giornate sono un rallentamento notevole, anche se la vittoria di domenica scorsa contro Agrigento ha riportato il sereno dopo il ko nel derby contro Rieti. Il primato però non è più così saldo dopo questa striscia negativa, di conseguenza Roma dovrà ancora lottare e il finale di stagione si annuncia rovente. Curiosamente Treviglio è alla terza partita consecutiva contro avversarie laziali: nelle due precedenti ha sempre vinto, prima contro Cassino e poi nella trasferta di Latina, naturalmente i bergamaschi sperano di applicare il proverbio “non c’è due senza tre”, anche se la sfida con la Virtus Roma si annuncia senza dubbio più impegnativa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA