Diretta Avellino Trieste/ Streaming video e tv: sfida per i playoff (basket A)

Avellino Trieste, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Valerio Grigioni e Giulio Pepponi, è il posticipo che chiuderà il programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket. L’appuntamento è fissato per stasera, martedì 9 aprile 2019, alle ore 20.30 presso il PalaDelMauro della città campana. Avellino Trieste si annuncia come una partita certamente stuzzicante: la classifica infatti ci dice che la Sidigas ha 28 punti mentre l’Alma è appena dietro, a quota 26. Si tratta dunque di due delle tante squadre che inseguono la zona playoff, ambizione legittima a questo punto sia per Avellino sia per Trieste: il posticipo odierno ci aiuterà a chiarire i reali rapporti di forza fra i campani e i giuliani, con Trieste che arriva ad Avellino sulla scia della bellissima vittoria ottenuta contro Cremona, mentre gli irpini devono ripartire dopo il ko incassato nove giorni fa a Pesaro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Avellino Trieste, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDelMauro.

RISULTATI E CONTESTO

Avellino Trieste, come abbiamo accennato, sarà dunque una sfida diretta in zona playoff. Nessuno in casa Sidigas si offenderà se mettiamo in copertina l’Alma: innanzitutto, Trieste è neopromossa in Serie A dunque si immaginava per i giuliani un cammino più complicato, invece la salvezza è ampiamente in cassaforte e adesso si può sognare qualcosa di più. Inoltre, ultimamente sono arrivati problemi societari che avrebbero potuto affossare le ambizioni playoff di Trieste, che invece nelle ultime giornate ha prima travolto Cantù (66-88 in casa dei lombardi) e poi battuto in modo nettissimo anche Cremona (97-80), facendo naturalmente impennare le quotazioni playoff per gli uomini di coach Eugenio Dalmasson. Più ordinario il cammino di Avellino, perfettamente in linea per un piazzamento playoff grazie a 14 vittorie e 10 sconfitte, come d’altronde era nelle ambizioni della Sidigas già ad inizio stagione. Adesso però bisogna reagire alla sconfitta di Pesaro, subita dopo essere stati in vantaggio anche di 20 punti: un brutto colpo, riprendersi contro la lanciatissima Trieste non sarà facile.



