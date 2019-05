Diretta Foggia Salernitana/ Streaming video DAZN: incrocio delicato (Serie B)

Foggia Salernitana verrà diretta dall’arbitro Riccardo Ros, e alle ore 21:00 di mercoledì 1 maggio è una delle partite che rientrano nel programma della 36^ giornata per il campionato di Serie B 2018-2019. Clamorosamente, i campani hanno mancato sabato la possibilità di archiviare in anticipo la salvezza facendosi dominare a domicilio dal Carpi: adesso i punti di vantaggio sul Venezia sono 5, il traguardo resta vicino ma bisognerà sudare ancora per andare a prenderselo. Rischia tanto il Foggia, che senza i punti di penalizzazione sarebbe appena sotto i granata: invece la sua classifica parla di un terzultimo posto, una lunghezza da recuperare per giocare almeno i playout ma ben 6 per salvarsi direttamente. I satanelli devono sempre vincere e sperare in un crollo del Crotone, ma nell’ultima giornata non sono stati particolarmente fortunati: il gol della sconfitta a Cremona è arrivato al 90’ minuto, le partite senza successi sono diventate tre ma il trend negativo riguarda tutto il girone di ritorno, nel quale sono arrivate tre vittorie e cinque vittorie con ben sette pareggi. Vediamo allora quello che succederà nella diretta di Foggia Salernitana; nel frattempo possiamo andare a considerare le scelte dei due allenatori per la sfida dello Zaccheria, analizzando al meglio le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Salernitana non è disponibile: sarà la nuova piattaforma DAZN a mandare in onda la partita, che dunque è riservata esclusivamente agli abbonati che, attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, la potranno seguire in diretta streaming video avendo la possibilità, qualora possano avvalersi di una smart tv con connessione a internet, di installare direttamente l’applicazione sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SALERNITANA

Gianluca Grassadonia deve rinunciare ad Agnelli per Foggia Salernitana: una beffa perchè il capitano è stato ammonito dalla panchina, senza essere entrato in campo nei 90 minuti. Dunque possibile conferma per Busellato e Leandro Greco al centro del campo, Chiaretti potrebbe prendere il posto di Gerbo e dunque agire da trequartista alle spalle di Mazzeo e Iemmello, che dovrebbe tornare titolare. In difesa si rivede Billong, che ha scontato il turno di stop: giocherà al posto di Loiacono con Ranieri e Luca Martinelli ai suoi lati, in porta ci sarà come sempre Leali. Tegola anche per la Salernitana, che perde Djuric e Walter Lopez: l’attaccante bosniaco, autore di 4 gol nelle ultime tre partite, sarà sostituito da Lamin Jallow o Rosina con Calaiò confermato, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe agire Orlando. Di Tacchio il playmaker con Akpa Akpro favoriti per coprire le mezzali; Casasola dovrebbe giocare a destra, in difesa ci saranno Schiavi e Pucino con Gigliotti mentre il portiere sarà Micai.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per Foggia Salernitana dicono con chiarezza come i satanelli siano favoriti: il valore della loro vittoria infatti corrisponde ad una vincita di 1,70 volte la somma che deciderete di investire, mentre siamo già a una quota di 5,25 volte la puntata per il segno 2, che dovrete giocare per il successo esterno dei granata. Con il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, il guadagno sarebbe di 3,45 volte la giocata con questo bookmaker.



