Diretta Napoli Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: viola per i playoff

Napoli Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Davide Moriconi della sezione Aia di Roma 2, è l’anticipo che alle ore 11.00 di questa mattina, 18 maggio 2019, apre il sabato della ventinovesima e penultima giornata del campionato Primavera 1. A dire il vero, Napoli Fiorentina Primavera avrà importanza ben diversa per le due formazioni. Il Napoli, dopo il pareggio contro il Cagliari nella precedente giornata, non ha di fatto più nulla da chiedere a questo campionato 2018-2019: la salvezza è al sicuro, mentre i playoff sono ormai irraggiungibili, al massimo c’è la volontà di congedarsi bene dai propri tifosi nell’ultima partita casalinga della stagione. La Fiorentina invece, dopo il pareggio con il Palermo di settimana scorsa, è quinta con 48 punti, ma può ancora sperare di scavalcare Torino e Roma: in ogni caso i viola andranno ai playoff, ma farlo da terza, quarta oppure quinta della stagione regolare non sarà naturalmente la stessa cosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Napoli Fiorentina Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 11.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA PRIMAVERA

Vediamo infine quali potrebbero essere le probabili formazioni per Napoli Fiorentina Primavera. Modulo 3-5-2 per i partenopei di Roberto Baronio: Zanoli, Esposito e Manzi nella retroguardia a tre davanti al portiere Idasiak, poi ecco la folta mediana a cinque che potrebbe vedere titolari da destra a sinistra Mezzoni, Mamas, Zanon, Lovisa e Zedadka, infine Gaetano e Palmieri a comporre la coppia d’attacco per il Napoli. Modulo 4-3-3 invece per la Fiorentina di Emiliano Bigica: in porta Chiorra, davanti a lui difesa a quattro con Ferrarini, Gillekens, Antzoulas e Simonti; a centrocampo disegniamo il terzetto con Beloko, Lakti e Meli, infine ecco in attacco il tridente con Simic e Koffi ai fianchi di Vlahovic.



