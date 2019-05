DIRETTA OLANDA SPAGNA U17/ Streaming video e tv: i precedenti della semifinale

Sono quattro i precedenti di Olanda Spagna U17, con un bilancio che premia le Furie Rosse: due le vittorie che la nazionale iberica ha ottenuto, a fronte di una sconfitta e un pareggio. L’ultimo episodio è andato in scena recentemente, lo scorso febbraio: nella prima giornata del Torneo dell’Algarve era terminata 1-1 con il rigore di Kenneth Taylor a portare avanti gli Orange e la risposta affidata ad Oscar Aranda al minuto 86. La vittoria dell’Olanda è invece risalente al maggio 2018, dunque un anno fa: erano gli Europei di categoria, nella fase a gironi avevano risolto i gol di Daishawn Redan e Arnau Tenas che aveva infilato la sua porta. La Spagna si è imposta sempre agli Europei: spicca soprattutto il 2-1 nella semifinale del 2008, ottenuto ai tempi supplementari: orange in vantaggio con Rodney Sneijder, ripresi da Jorge Pulido e battuti dopo pochi secondi dell’extra time dalla rete di Angel Martinez. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Spagna U17 non sarà disponibile, salvo variazioni di palinsesto: non sarà possibile assistere alla partita sui nostri canali, e non dovrebbe essere disponibile nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili, vi potrete rivolgere al sito ufficiale della UEFA che trovate all’indirizzo www.uefa.com, e sul quale avrete le schede delle nazionali che si affrontano sul terreno di gioco e sulla competizione.

OLANDA SPAGNA U17: I PRECEDENTI

Olanda Spagna U17 sarà diretta dall’arbitro scozzese Donald Robertson: alle ore 17:30 di giovedì 16 maggio scatta la prima semifinale degli Europei di categoria. Una partita da seguire con grande interesse: una di queste due nazionali infatti potrebbe essere l’avversaria dell’Italia in finale, sempre che gli azzurrini di Carmine Nunziata riescano a superare l’ostacolo Francia. La Spagna l’abbiamo vista impegnata proprio contro la nostra nazionale, sconfitta 4-1 nell’ultima partita del girone; nei quarti ha dovuto arrivare ai calci di rigore per avere ragione della sorprendente Ungheria. A tale proposito possiamo ricordare che non sono previsti i tempi supplementari, dunque in caso di parità al 90’ si procederà subito con la lotteria dal dischetto; per quanto riguarda l’Olanda – che è anche campione in carica – gli Orange hanno demolito il Belgio con un netto 3-0 e dà forse la sensazione di essere favorita, anche se chiaramente in una partita del genere non si può mai dire. Adesso però restiamo in attesa della diretta di Olanda Spagna U17 e vediamo in breve quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la semifinale degli Europei.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SPAGNA U17

In Olanda Spagna U17, Peter Van der Veen dovrebbe ragionevolmente confermare gli undici che hanno vinto domenica: lo schema è un 4-2-1-3 che ricorda quello dell’Ajax semifinalista di Champions League, con Bannis che agisce da trequartista a supporto del tridente composto da Hansen e Taabouni (sugli esterni) e dal centravanti Brobbey, tre gol negli Europei. A centrocampo dunque la cerniera viene formata da Maatsen e da Taylor, il capitano; Hoever e Salah-Eddine, entrambi in gol nei quarti, spingono sulle fasce in qualità di terzini mentre Melayro Bogarde (nipote dell’ex difensore di Milan e Barcellona) e Rensch si dispongono a protezione del portiere Raatsie. La Spagna di David Gordo gioca con il 4-3-3: in porta c’è Eric Ruiz, sulle fasce David Lopez e Munoz mentre i due centrali in difesa sono Adrian Gomez e Marin. Centrocampo nel quale Pacheco fa il perno di riferimento; ai suoi lati come mezzali ci sono Alex Rico e Mario Soriano, che aveva segnato contro l’Italia. Davanti troviamo un giocatore conosciuto: Pablo Moreno, la prima punta, ha giocato questa stagione con la Juventus Primavera e con qualche incursione nella squadra U23. Gli esterni dovrebbero essere Pino e Aranda, ma occhio a Jordi Escobar che ha segnato più di tutti negli Europei (anche se solo due gol totali).



© RIPRODUZIONE RISERVATA