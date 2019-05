Diretta Siena Piacenza/ Streaming video e tv: match-point emiliano (Serie C)

Siena Piacenza, diretta dall’arbitro Giacomo Camplone della sezione Aia di Pescara, si gioca alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 4 maggio 2019. La partita in programma presso lo stadio Artemio Franchi di Siena sarà un appuntamento fondamentale nella trentottesima e ultima giornata del girone A di Serie C: il Piacenza infatti ci arriva da capolista in classifica con 74 punti, ma deve ancora conquistare la promozione perché l’Entella è secondo a due lunghezze. Ecco dunque che Siena Piacenza sarà la partita più importante del sabato: gli emiliani sono padroni del proprio destino e vincendo sarebbero certi della promozione in Serie B, tuttavia con un pareggio oppure una sconfitta rimetterebbero in corsa i liguri, che avrebbero la meglio a pari punti perché in vantaggio nello scontro diretto. Settimana scorsa il Piacenza è rimasto in testa battendo l’Olbia, ma i verdetti arriveranno oggi. Dall’altra parte abbiamo un Siena reduce dal pareggio contro il Novara: per i toscani l’obiettivo è quello di migliorare il proprio piazzamento nella griglia playoff, perché sono settimi ma potrebbero salire fino al quinto posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Piacenza; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PIACENZA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni attese per Siena Piacenza. Nei padroni di casa è squalificato Aramu, dunque l’allenatore della Robur, Michele Mignani, potrebbe proporre Cesarini e Guberti nel tridente d’attacco in appoggio alla prima punta Gilozzi. Meno novità attese negli altri due reparti per il Siena: Bulevardi, Gerli e Di Livio nel centrocampo a tre, mentre D’Ambrosio, Romagnoli, Rossi e Imperiale dovrebbero essere i titolari nella difesa a quattro davanti al portiere Contini. Per il Piacenza di Arnaldo Franzini disegniamo invece un 3-5-2 con Silva, Barlocco e Pergreffi nella retroguardia a tre davanti a Fumagalli; poi il folto centrocampo a cinque che potrebbe prevedere titolari da destra a sinistra Sestu, Della Latta, Nicco, Porcari e Di Molfetta, infine Corradi e Perez in attacco, anche se dopo la doppietta di sabato scorso Terrani scalpita per avere spazio.



