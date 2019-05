Diretta Sudtirol Monza/ Streaming video e tv: sfida per il quinto posto (Serie C)

Sudtirol Monza, che verrà diretta dall’arbitro Marco Rossetti, è una delle sfide che rientrano nella 38^ giornata del girone B, per la Serie C 2018-2019. Siamo all’ultima giornata, ma entrambe le squadre proseguiranno la loro corsa: il Sudtirol può sorpassare i brianzoli e prendersi la quinta posizione, ma allo stesso tempo deve stare attento a non farsi scavalcare dal Ravenna chiudendo settimo. Rottura prolungata per gli altoatesini, reduci dal ko di Imola e da una serie di sei partite in cui hanno ottenuto solo 6 punti, rallentando la loro marcia; tuttavia ancora una volta arriva una post season in cui essere protagonisti. Così come il Monza, che nelle ultime due partite esterne ha sempre perso incassando tre gol ma è rimasto in quota vincendo 3-0 contro Rimini e Fermana, al Brianteo. Non c’è il rischio di scivolare oltre il sesto posto ma, poichè il prossimo mercoledì ci sarà la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C, la squadra di Cristian Brocchi potrebbe ritrovarsi alla fase nazionale dei playoff, saltando dunque i turni interni al girone. Vediamo allora, mentre aspettiamo la diretta di Sudtirol Monza, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sudtirol Monza: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL MONZA

In Sudtirol Monza Paolo Zanetti ritrova Vinetot che si prende il posto al centro della difesa con Pasqualoni, a protezione di Nardi e con Mattioli a sinistra; Tait è diffidato e potrebbe essere risparmiato per questa partita, eventualmente dunque lo stesso Mattioli può andare a destra con Fabbri dall’altra parte, oppure può giocare Oneto. Tommaso Morosini e Fink accompagnano la regia di Berardocco in mezzo al campo, con De Rose trequartista il reparto offensivo sarà completato da De Cenco e Turchetta. Brocchi potrebbe pensare maggiormente alla Coppa Italia, e operare qualche sostituzione: torna Negro che sarà schierato in difesa al fianco di Marconi, Eros De Santis e Tentardini sugli esterni mentre in mezzo al campo è squalificato Armellino, perciò l’altra mezzala con D’Errico sarà Palazzi (o di Paola), regia affidata a Galli mentre Ceccarelli supporterà gli attaccanti, che potrebbero essere Reginaldo e Ettore Marchi così da lasciare fuori Andrea Brighenti per la Coppa.



