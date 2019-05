Diretta Udinese Juventus Primavera/ Streaming video e tv: la Vecchia Signora in crisi

Udinese Juventus Primavera sarà diretta dal signor Fabio Pasciuta, e si gioca alle ore 15:00 di venerdì 3 maggio: la partita dunque rappresenta l’anticipo nella 27^ giornata del campionato Primavera 1 2018-2019. L’ultima sconfitta arrivata sul campo della Sampdoria, terza consecutiva e dodicesima in 13 gare, ha sancito la retrocessione aritmetica per i friulani, che non vincono dal 22 dicembre e lo hanno fatto solo tre volte in tutto il torneo: la squadra è dunque già proiettata verso il campionato 2 nel quale andrà subito a caccia del salto di categoria. La Juventus è in crisi: non vince da sei partite (3 punti raccolti) e adesso si trova a -4 dalla zona playoff, avendo però due squadre da raggiungere e superare (si tratta di Chievo e Cagliari). Preoccupa il modo in cui i bianconeri siano caduti contro formazioni sulla carta inferiori: clamoroso lo 0-5 interno subito dall’Empoli, il pareggio in rimonta di Firenze ha se non altro fatto riprendere la marcia ma adesso bisogna approfittare dell’incrocio del calendario e riprendersi il sesto posto, senza il quale il risultato sarebbe fallimentare. Andiamo allora a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Comunale di Manzano, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Udinese Juventus Primavera.

In Udinese Juventus Primavera, David Sassarini dovrebbe puntare sul 4-5-1: in porta va Gasparini, Vasko e Parpinel formano la coppia centrale di una difesa che prevede Mazzolo e Ermacora sugli esterni. In mediana Beak si gioca il posto con Ndreu come perno centrale, Gertsos entra in competizione con Battistella per una delle due mezzali mentre Oviszach dovrebbe essere confermato sul centrosinistra. I laterali alti possono essere Ballarini e Compagnon, che sono però insidiati da Comisso, Ilic e Renzi; davanti il ballottaggio dovrebbe riguardare Bocic, che resta favorito, e Ianesi. Poche certezze nella Juventus Primavera, se non che Bandeira da Fonseca è squalificato: conferma per il 4-3-3, Gozzi Iweru potrebbe essere titolare davanti a Loria con Capellini, Rosa e Anzolin favoriti per le fasce mentre in mezzo al campo dovrebbe essere confermato il trio Francofonte-Morrone-Portanova. Nel tridente offensivo Petrelli si gioca il posto con Markovic, sugli esterni Frederiksen è in vantaggio su Kaly Sene mentre Monzialo dovrebbe avere la conferma dall’altra parte.



