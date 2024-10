DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA, SCORSO WEEKEND POSITIVO

Due squadre reduci da una vittoria seppur da momenti diversi: la diretta Juventus Fiorentina Primavera vede sfidarsi le formazioni per il match di campionato in questa domenica 6 ottobre 2024 alle ore 10:45 in casa dei bianconeri. Il club piemontese arriva dal 3-2 inflitto alla Cremonese nonché la quinta gare senza sconfitta di fila dopo gli altri successi contro Cesena, Udinese e Monza più il pareggio con il Lecce. L’ultimo ko è quello contro il Genoa all’esordio.

I Viola hanno vinto la scorsa giornata con la Roma con un bel 3-1, utile non solo ad aggiungere tre importanti punti in classifica ma anche ad interrompere la serie negativa di due partite con le sconfitte contro Lecce in casa e Genoa in trasferta.

DIRETTA TV JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Juventus Fiorentina Primavera dovrete utilizzare Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Lo stesso discorso riguarda la diretta streaming con l’applicazione che potrà essere scaricata su tutti i dispositivi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Juventus Fiorentina Primavera. I padroni di casa si schiereranno con il 3-4-2-1 con Radu in porta, difesa a tre con Martinez, Bassino e Gil. Agiranno da esterni Nisci e Pagnucco con Ripani e Florea al centro. Crapisto e Vacca supporteranno Di Base.

La Fiorentina replica con il modulo 4-3-3. Tra i pali ci sarà Vannucchi, la retroguardia sarà composta da Kouadio, Sadotti, Romani e Trapani. Keita e Ievoli le due mezzali mentre Harder in mediana. Davanti Rubino, Braschi e Presta.

QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA

Adesso analizziamo le quote per le scommesse della diretta Juventus Fiorentina Primavera. L’1 fisso è dato a 1.75 con il segno X del pareggio fissato a 4.15. Il 2 invece, che premia i giovani toscani, è messo a lavaggio a quota 3.50. L’Over 2.5, almeno tre gol nel corso del match, è dato a 1.80 con l’Under 2.5 a 2.00. Gol e No Gol rispettivamente a 1.65 e 2.20.

