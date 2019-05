Probabili formazioni Juventus Atalanta/ Diretta tv, Dybala titolare? (Serie A)

Juventus Atalanta si gioca alle ore 20.30 di domani sera: le due formazioni infatti saranno attese in campo per questo affascinante posticipo della trentasettesima giornata di Serie A all’Allianz Stadium. Potrebbe essere festa per entrambe le formazioni: Juventus Atalanta vedrà infatti i bianconeri festeggiare lo scudetto nella loro ultima partita casalinga del campionato, mentre i nerazzurri con un risultato positivo farebbero un passo avanti determinante verso una storica qualificazione in Champions League. Di conseguenza sarà una partita davvero di grande importanza: vediamo allora quali sono le probabili formazioni di Juventus Atalanta alla vigilia del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Juventus Atalanta sarà visibile in diretta tv esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare. L’appuntamento sarà su Sky Sport Serie A (canale numero 202) e Sky Sport 253, oppure in diretta streaming video tramite il servizio offerto dall’applicazione Sky Go, naturalmente sempre per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Parlando delle probabili formazioni di Juventus Atalanta, bisogna tenere presente il fatto che l’infermeria è sempre piuttosto affollata per Massimiliano Allegri. Bonucci dovrebbe essere titolare in difesa al fianco di Barzagli, considerato il recente infortunio di Chiellini, per il resto la retroguardia vedrà Cancelo a destra e il ballottaggio tra l’ex di turno Spinazzola e Alex Sandro per completare la linea a quattro davanti a Szczesny, sicuro fra i pali per via dell’infortunio di Perin. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 e a centrocampo il dubbio è quello tra Emre Can e Bentancur, che si contendono l’unica maglia disponibile al fianco dei sicuri titolari Pjanic e Matuidi. In attacco invece bisogna tenere conto dell’influenza che ha colpito Kean, dovrebbe dunque essere certamente titolare Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo, con un ballottaggio semmai tra ex viola, che coinvolgerà Bernardeschi e Cuadrado.

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Juventus Atalanta per quanto riguarda i nerazzurri bisogna invece tenere conto della finale di Coppa Italia giocata mercoledì e della squalifica di Palomino, che azzera i dubbi di Gian Piero Gasperini in difesa, tenuto conto del fatto che Toloi è infortunato. Di conseguenza, saranno naturalmente Mancini, Djimsiti e Masiello a comporre la retroguardia a tre della Dea davanti a Gollini. A centrocampo tre maglie dovrebbero già essere assegnate: Hateboer esterno destro e la coppia mediana nerazzurra formata da Freuler e De Roon, a sinistra invece è possibile un ballottaggio tra Castagne e Gosens, che è d’altronde un dubbio “classico” per mister Gasperini. Infine in attacco c’è da tenere conto di un acciacco alla schiena per Barrow, Pasalic potrebbe invece insidiare Ilicic, comunque favorito per comporre con il Papu Gomez e Duvan Zapata il reparto offensivo più classico per l’Atalanta.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Barzagli, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Caceres, Alex Sandro, Pereira, Nicolussi Caviglia, Bentancur, Kastanos, Cuadrado, Kean.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mandzukic, Khedira, Chiellini, Perin, Douglas Costa.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Ibanez, Gosens, Pessina, Pasalic, Piccoli, Barrow.

Squalificato: Palomino.

Indisponibili: Toloi, Varnier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA