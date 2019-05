Retrocessione, chi in Serie B?/ Empoli a rischio: oggi i risultati di Udinese e Genoa

La lotta salvezza è naturalmente uno dei temi più caldi in Serie A, quando siamo giunti alla penultima giornata di campionato. Ci sono molte squadre ancora a rischio retrocessione in Serie B, per la precisione addirittura sette. Per prima cosa dunque vediamo che cosa ci dice la situazione in classifica: già salve Sassuolo e Spal a quota 42 punti, da tempo retrocesse invece Chievo e Frosinone, abbiamo in corsa Cagliari, Bologna e Fiorentina con 40 punti, il Parma che ne ha 38, l’Udinese a quota 37, il Genoa con 36 ed infine l’Empoli che chiude questo gruppo a quota 35 punti e al momento sarebbe la terza retrocessa. Naturalmente, dal momento che c’è solamente una sola retrocessione in Serie B ancora da stabilire, sono praticamente salve Cagliari, Bologna e Fiorentina, perché servirebbero combinazioni di risultati davvero estreme per mettere a rischio chi è già a 40 punti, con l’Empoli che arriverà al massimo a 41. Oggi, sabato 18 maggio 2019, di certo non ci sarà alcun verdetto, però le prime due partite saranno importanti: alle ore 15.00 ecco Udinese Spal, mentre alle ore 18.00 avrà inizio Genoa Cagliari.

RETROCESSIONE IN SERIE B: LE COMBINAZIONI DI RISULTATI

Con due giornate ancora da disputare e sette squadre in ballo, le combinazioni di risultati sono teoricamente ancora quasi infinite. Possiamo però naturalmente fissare alcuni paletti: le tre squadre più a rischio sono Udinese, Genoa ed Empoli, per di più oggi friulani e liguri scenderanno in campo, per cui avremo le idee più chiare. Naturalmente l’Empoli tiferà per Spal e Cagliari, perché due vittorie di Udinese e Genoa metterebbero davvero nei guai i toscani. D’altro canto i bianconeri e il Grifone devono cercare di approfittare di questo turno sulla carta favorevole per mettere ancora più in difficoltà l’Empoli, che invece domani pomeriggio sarà atteso da una partita ben più complicata contro il Torino, che è ancora in corsa per un posto nelle Coppe europee. Nello scenario peggiore per Aurelio Andreazzoli la retrocessione dell’Empoli potrebbe essere matematica già domani, complice magari anche lo scontro diretto sfavorevole con il Parma, che in questo momento ha tre punti di vantaggio sui toscani e sarebbe salvo mantenendo questo margine. Naturalmente però è anche possibile lo scenario opposto: se almeno una tra Udinese e Genoa dovesse frenare oggi e domani l’Empoli facesse l’impresa contro il Torino, ecco che potremmo avvicinarci all’ultima giornata con un’altra squadra al terzultimo posto – ma in questo caso ogni verdetto sarebbe rimandato al turno successivo.

