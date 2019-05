Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol dei posticipi (36^ giornata)

I risultati di Serie A per la 36^ giornata devono ancora consegnarci gli esiti dei due posticipi: Bologna-Parma (ore 19:00) e Inter-Chievo (ore 21:00) sono partite fondamentali per le due corse che ancora interessano la classifica del campionato, vale a dire quella alla Champions League e quella alla salvezza. L’unica squadra che non ha più motivazioni è il Chievo, mestamente retrocesso con largo anticipo: i veneti proveranno a prendersi punti per onorare al massimo il torneo, memori di quanto fatto in casa della Lazio appena dopo il verdetto aritmetico, ma sostanzialmente potrebbero essere uno sparring partner dell’Inter che, avendo visto tutte le rivali dirette vincere nei giorni scorsi, non può fare altro che rispondere, riprendersi il terzo posto momentaneamente strappatole dall’Atalanta e fare un passo forse decisivo verso l’obiettivo. Al Dall’Ara il derby d’Emilia è fondamentale per rimanere in Serie A: vedremo allora quello che succederà tra poco, nei risultati di Serie A per i posticipi della 36^ giornata.

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI

Analizzando dunque la classifica, aspettando i risultati di Serie A, appare chiaro come questo per l’Inter sia molto simile a un match point: i nerazzurri giocano contro il fanalino di coda che è stato capace di appena 18 punti (sul campo) e che sta già pensando alla prossima stagione. Battere il Chievo significherebbe tornare al terzo posto, mettere dunque un’altra squadra tra sè e la quinta piazza e soprattutto volare a +4 sulla coppia Milan-Roma: a quel punto la trasferta del San Paolo sarebbe vista con minore ansia, perchè all’ultima giornata ci sarebbe la partita interna contro l’Empoli e dunque è facile prevedere che la banda di Luciano Spalletti possa prendersi almeno i tre punti a San Siro. Potrebbero essere i 90 minuti decisivi per lo scudetto; dall’altra parte chi dovesse vincere tra Bologna e Parma sarebbe di fatto al sicuro da brutte sorprese, i ducali non sarebbero matematicamente salvi per la doppia sfida diretta ma dovrebbero fare un solo punto nelle ultime due partite, oppure l’Empoli dovrebbe mancare almeno una vittoria. Sarebbe utile anche il pareggio, ma naturalmente meglio un successo per allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione.

RISULTATI SERIE A: 36^ GIORNATA

ore 19:00 Bologna-Parma

ore 21:00 Inter-Chievo

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 89

Napoli 76

Atalanta 65

Inter 63

Milan, Roma 62

Torino 60

Lazio 58

Sampdoria 49

Sassuolo, Spal 42

Cagliari, Fiorentina 40

Parma 38

Bologna, Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

Frosinone 24

Chievo 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA